Diretta Atp Toronto Wta Montreal 2021/ Fognini Rublev streaming video tv, orario

Oggi mercoledì 11 agosto prosegue la diretta dei tornei Atp Toronto Wta Montreal 2021, il National Bank Open che è più noto come Rogers Cup ed è il maggiore torneo di tennis del Canada. Si alternano le sedi di Toronto e Montreal, città simbolo delle due anime linguistiche anglofona e francofona del Canada. Quest’anno gli uomini sono all’Aviva Centre di Toronto, nell’anglofono Ontario, mentre le donne giocano a Montreal, all’IGA Stadium della città francofona del Quebec. Dopo lo stop del 2020 causato dalla pandemia di Coronavirus, torna questo torneo sul cemento nordamericano, Masters 1000 per quanto riguarda l’Atp Toronto 2021 maschile e WTA Tour 1000 per il Wta Montreal 2021 femminile. Inizia dunque come da tradizione dalla Rogers Cup l’estate nordamericana del tennis che proseguirà con Cincinnati e culminerà con gli Us Open, dove Novak Djokovic andrà a caccia del Grande Slam per coronare un 2021 comunque straordinario per lui, nonostante la delusione olimpica, fuori dal podio nel torneo a cinque cerchi vinto da Alexander Zverev.

COME SEGUIRE IL TORNEO ATP TORONTO WTA MONTREAL 2021 IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Doppia scelta per seguire il The National Bank Open 2021, cioè la classica Rogers Cup di tennis. Per quanto riguarda l’ATP Montreal 2021 l’emittente di riferimento è Sky, che detiene i diritti per la diretta tv di tutti i Masters 1000 dell’anno. L’emittente satellitare ha dedicato due canali alla competizione: Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno. L’appuntamento per gli abbonati sarà anche in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go; gli altri che desiderino restare aggiornati sul torneo sono invitati a seguire gli ultimi aggiornamenti sul sito Internet ufficiale https://nationalbankopen.com/ e i profili social associati. Per quanto riguarda il WTA di Toronto, i riferimenti in rete sono gli stessi, tuttavia l’appuntamento televisivo è in Italia su Supertennis, canale 64 del telecomando del digitale terrestre o 224 della piattaforma di Sky.

DIRETTA ATP TORONTO WTA MONTREAL 2021: I MATCH DI OGGI

Siamo dunque pronti a una nuova giornata della diretta Atp Toronto e Wta Montreal 2021, tenuto conto che per entrambi i tabelloni i primi incontri non cominceranno prima delle ore 17.00 italiane (ma saranno le ore 11.00 locali): per cui prepariamoci anche a vivere match fin nel cuore della notte italiana. In campo maschile spiccano naturalmente gli impegni di Jannik Sinner e Fabio Fognini. Il giovane altoatesino dovrà sfidare l’australiano Duckworth subito alle ore 17.00, mentre il ligure avrà una partita di cartello contro il russo Rublev, che sarà senza dubbio uno degli incontri di spicco nel mercoledì della Rogers Cup ma avrà luogo un po’ più tardi (non prima almeno delle 18.30). In campo femminile, spostandoci dunque da Toronto a Montreal, dobbiamo invece mettere in evidenza la partita di Camila Giorgi contro l’argentina Podoroska, per la quale dovremo aspettare però di più.

