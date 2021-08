Zverev Khachanov finale tennis Olimpiadi Tokyo 2020/ Diretta live e risultato

Zverev Khachanov è la finale del singolare maschile di tennis alle Olimpiadi Tokyo 2020: sarà l’epilogo del torneo di tennis oggi, domenica 1 agosto 2021, quando potremo seguire dall’Ariake Tennis Park anche le finali del doppio femminile e del doppio misto, ma naturalmente sarà la finale Zverev Khachanov a catalizzare l’attenzione degli appassionati di tennis. Venerdì le due semifinali ci hanno portato una notizia che certamente possiamo definire clamorosa, cioè l’eliminazione del grande favorito Novak Djokovic, che puntava al Golden Slam (i quattro massimi tornei del circuito più l’oro olimpico nello stesso anno) ma è stato sconfitto da Alexander Zverev, che adesso deve completare l’opera contro il russo Karen Khachanov. Abbiamo detto però che oggi sono in programma ben tre finali, che faranno calare il sipario sul programma del tennis alle Olimpiadi Tokyo 2020: oltre a Zverev Khachanov, potremo allora seguire il doppio femminile tra la coppia svizzera formata da Belinda Bencic e Viktorija Golubic e il doppio della Repubblica Ceca composto da Barbora Krejčíková e Kateřina Siniaková, mentre nel doppio misto avremo una finale tutta russa, nella quale si contenderanno il titolo olimpico da una parte Elena Vesnina e Aslan Karatsev, dall’altra Anastasia Pavlyuchenkova e Andrey Rublev.

ZVEREV KHACHANOV FINALE TENNIS: COME SEGUIRE L’EVENTO (OLIMPIADI TOKYO 2020)

La diretta tv della finale Zverev Khachanov del singolare maschile di tennis sarà garantita in chiaro per tutti su Rai 2, che è la rete olimpica – tuttavia saranno sicuramente collegamenti nel corso anche di altri eventi, con magari poi un “recupero” in differita. Per gli abbonati l’appuntamento potrà essere anche sui canali di Eurosport (visibili anche tramite Dazn) e in diretta streaming video su Discovery+, che ha l’esclusiva per quanto riguarda lo streaming – che non sarà dunque disponibile su Rai Play.

ZVEREV KHACHANOV FINALE TENNIS: RISULTATI E CONTESTO

Ricordate giustamente anche le finali degli altri tornei, dobbiamo però concentrare la nostra attenzione soprattutto su Zverev Khachanov, che sarà la finale del singolare maschile di tennis alle Olimpiadi Tokyo 2020, che dovrà consacrare l’erede di Andy Murray, che in carriera è stato capace di vincere l’oro alle Olimpiadi sia a Londra 2012 sia a Rio 2016. Zverev, per giungere in finale, prima della grande impresa contro Djokovic aveva eliminato il rappresentante di Taiwan Lu al primo turno; il colombiano Galan al secondo; il georgiano Basilashvili al terzo; il francese Chardy ai quarti. In queste partite Alexander Zverev non aveva perso nemmeno un set, poi il tedesco ne ha lasciato uno a Djokovic, ma l’impresa è stata comunque naturalmente clamorosa. Dall’altra parte del tabellone, il russo Karen Khachanov si è imposto nell’ordine al primo turno contro il giapponese Nishioka, al secondo contro l’australiano Duckworth, per eliminare poi l’argentino Schwartzman al terzo turno e il francese Humbert ai quarti, prima di avere la meglio sullo spagnolo Carreno Busta in semifinale. Oggi saprà rovesciare il pronostico contro il giustiziere di Djokovic?

