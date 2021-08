Diretta Atp Toronto Wta Montreal 2021/ Giorgi Pegula streaming video tv, orario

Oggi sabato 14 agosto sarà imperdibile la diretta dei tornei Atp Toronto Wta Montreal 2021, il National Bank Open che è il maggiore torneo di tennis del Canada, noto negli ultimi anni come Rogers Cup e che vivrà oggi (tra la sera e la notte italiana) le semifinali, compresa la sfida Giorgi Pegula che vedrà protagonista l’azzurra Camila Giorgi. Si alternano come da tradizione le due sedi di Toronto (all’Aviva Centre) e Montreal (all’IGA Stadium), città simbolo delle due anime linguistiche anglofona e francofona del Canada. Quest’anno gli uomini sono a Toronto, nell’anglofono Ontario, mentre le donne giocano a Montreal, metropoli francofona del Quebec. Dopo lo stop del 2020 causato dalla pandemia di Coronavirus, torna questo prestigioso torneo sul cemento nordamericano, Masters 1000 per quanto riguarda l’Atp Toronto 2021 maschile e WTA Tour 1000 per il Wta Montreal 2021 femminile, in pratica appena un gradino sotto i tornei del Grande Slam. Dall’Open del Canada prende il via l’estate nordamericana del tennis che proseguirà con Cincinnati e culminerà con gli Us Open che vedranno Novak Djokovic a caccia dello Slam, siamo alle semifinali e di conseguenza ci attendono grandi emozioni.

COME SEGUIRE IL TORNEO ATP TORONTO WTA MONTREAL 2021 IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Doppia scelta per seguire il National Bank Open 2021, cioè la classica Rogers Cup di tennis. Per quanto riguarda l’ATP Montreal 2021 l’emittente di riferimento è Sky, che detiene i diritti per la diretta tv di tutti i Masters 1000 dell’anno. L’emittente satellitare ha dedicato due canali alla competizione: Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno. L’appuntamento per gli abbonati sarà anche in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go; gli altri che desiderino restare aggiornati sul torneo sono invitati a seguire gli ultimi aggiornamenti sul sito Internet ufficiale https://nationalbankopen.com/ e i profili social associati. Per quanto riguarda il WTA di Toronto, i riferimenti in rete sono gli stessi, tuttavia l’appuntamento televisivo è in Italia su Supertennis, canale 64 del telecomando del digitale terrestre o 224 della piattaforma di Sky.

DIRETTA ATP TORONTO WTA MONTREAL 2021: LE SEMIFINALI DI OGGI

Siamo dunque pronti a una nuova giornata della diretta Atp Toronto e Wta Montreal 2021, tenuto conto che il fuso orario imporrà l’inizio delle partite non prima delle ore 19.00 italiane, alternandosi fra un match a Montreal per le donne e uno a Toronto per gli uomini. Dunque appunto alle nostre ore 19.00 avrà inizio la prima semifinale femminile del Wta Montreal 2021, cioè la partita Sabalenka Pliskova, sfida di alto livello tra la bielorussa Aryna Sabalenka e la ceca Karolina Pliskova, rispettivamente numero 1 e numero 4 del seeding. Alle ore 21.00 ecco la prima semifinale del torneo Atp Toronto 2021, cioè la partita Tsitsipas Opelka, che vede sulla carta nettamente favorito il greco Stefanos Tsitsipas sullo statunitense Reilly Opelka. Sarà invece già mezzanotte quando si tornerà a Montreal per la partita Giorgi Pegula: la nostra Camila Giorgi, dopo avere battuto ai quarti Cori Gauff, cercherà un nuovo successo contro un’altra tennista statunitense, Jessica Pegula. Infine, saranno già indicativamente le due di notte quando si tornerà a Toronto per la seconda semifinale maschile Medvedev Isner, che sulla carta vedrà favorito il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero 1, che però dovrà stare molto attento John Isner, perché l’americano è sempre ostico sulle superfici veloci.

