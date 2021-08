Diretta Giorgi Gauff/ Streaming video tv: bollente quarto di finale WTA Montreal

DIRETTA GIORGI GAUFF: ITALIANA AI QUARTI DI FINALE DI MONTREAL

Giorgi Gauff, in diretta dal cemento del Canadian Open, è la sfida di tennis femminile in programma oggi, sabato 14 agosto 2021, attorno alle ore 1.00 della notte italiana. Siamo ai quarti di finale del WTA Montreal 2021 e sul cemento canadese sono riflettori puntati sulla bella sfida tra Camila Giorgi e Cori Gauff, valida per i quarti di finale per il torneo di categoria 1000. L’attesa dunque è grande ed è tutta per la tennista italiana: l’azzurra classe 1991, dopo aver sorpreso parecchie rivali nelle fasi precedenti della manifestazione è pronta a trovare l’impresa contro la rivale statunitense e dunque strappare il pass che vale la semifinale: una bella “rivincita” dopo pure i buoni risultati ottenuti alle Olimpiadi di Tokyo 2020 solo qualche settimana fa. Il pronostico però sulla carta si annuncia aperto se non lievemente orientata sulla Gauff (che pure aveva fatto suo l’ultimo precedente a Parma): vedremo però che dirà il cemento del Wta Montreal 2021.

DIRETTA GIORGI GAUFF: COME SEGUIRE L’INCONTRO PER IL WTA MONTREAL 2021 IN TV E STREAMING VIDEO

Segnaliamo a tutti gli appassionati che la diretta tra Giorgi e Gauff (prevista purtroppo non prima delle ore 1.00 della notte italiana), sarà visibile in diretta tv al canale Supertennis, al numero 64 del telecomando del digitale terrestre o 224 della piattaforma di Sky. La diretta streaming video dell’incontro pure sarà offerta sul sito ufficiale del canale, o per gli abbonati, tramite l’applicazione Sky Go.

IL CONTESTO

Pur impazienti di dare il via alla diretta Giorgi Gauff, atteso quarto di finale per il Wta Montreal 2021, ci pare doveroso ora andare a ricordare il cammino di entrambe le protagoniste sul cemento del Canadian open, di questa notte. Cominciamo ovviamente dalla nostra beniamina: Camila Giorgi, pur approdata al tabellone WTA 1000 non da grandissima favorita, pure ha subito convinto tutti, per risultati e prestazioni, fin dalle prime battute. Al primo turno l’azzurra ha ben superato la belga Mertens, vinta con un netto 2-0 e pure ha avuto la meglio contro la Podoroska nella fase successiva: solo giovedi sera poi Giorgi ha realizzato una vera e propria impresa agli ottavi contro la numero 12 al mondo Petra Kvitova, poi battuta con un secco 6-4, 6-4. E ora senza aver mai concesso alle rivali un set, l’azzurra è pronta a strappare il pass che vale la semifinale. Di contro però vi è un’atleta altrettanto in condizione come è Cori Gauff, che pure ha vissuto un cammino completamente diverso al WTA Montreal 2021. La statunitense, dopo aver battuto al primo turno Sevastova per 6-1, 6-4, di fatto non ha più faticato: con Potapova prima e Konta poi, l’americana ha sempre vinto per ritiro della rivale. È dunque rivale in condizione e ben fresca della che si parere davanti a Giorgi oggi: chissà che accadrà!

