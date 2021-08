Diretta ATP Toronto WTA Montreal 2021/ Kvitova Giorgi, streaming video tv: orario

DIRETTA ATP TORONTO WTA MONTREAL 2021: LE SFIDE DI OGGI SUL CEMENTO CANADESE

Eccoci ancora nel vivo della diretta dei tornei ATP Toronto e WTA Montreal 2021 anche in questo giovedi 12 agosto 2021: a partire da oggi pomeriggio (complici le ben sei ore di fuso orario tra Italia e Canada) daremo il via al secondo turno del prestigioso torneo di massima categoria. E davvero non vediamo l’ora di dare il via alla diretta della “vecchia” Rogers Cup, anche se finora non ha regalato grandi soddisfazioni per l’Italia: nel tabellone maschile infatti già ieri abbiamo salutato due grandi esponenti come sono Jannik Sinner e Fabio Fognini, il primo sconfitto da Duckworth e il secondo superato da Rublev al primo turno. Pure non arrabbiamoci, e vediamo quali saranno i protagonisti chiamati in campo oggi, subito per il tabellone ATP Toronto. Ricordato che primo incontro non sarà prima delle ore 17.00 italiane, ecco che ad aprire le danze saranno Khachanov e Tsitsipas, con alla stessa ora Ruud e Lajovic al Grandstand: a seguire attenzione poi alla sfida tra Rublev e lo statunitense Isner, mentre solo nella serata canadese ci attenderanno sfide come Medvedev-Duckworth, con il russo numero 2 al mondo e l’australiano a caccia dell’impresa, e Basilashvili-Hurkacz.

DIRETTA ATP TORONTO E WTA MONTREAL 2021: GIORGI ULTIMA SPERANZA ITALIANA

Se per il tabellone ATP Toronto non vi saranno altre gioie per il tricolore, ecco che per la diretta del WTA Montreal l’Italia può ancora sperare con Camila Giorgi. La tennista classe 1991 pure sarà ancora oggi protagonista sul cemento canadese, ma solo nella tarda serata italiana, impegnata nella sfida contro la ceca Kvitova. A dir il vero, oggi primo scontro sul tabellone del 12 agosto sarà quello tra Sabalenka e Marino nel campo centrale e solo di seguito avremo Sakkari-Azarenka e la sfida tra Sorribes Tormo e Siniakova, davvero imperdibile. Al terzo giro, però scenderanno in campo le big del tabellone: ecco che avremo poi Cori Gauff contro Johanna Konta, con la tedesca fresca dell’impresa di aver eliminato il bronzo di Tokyo 2020 Svitolina, come pure Karolina Pliskova, contro la statunitense Amanda Anisimova. A chiudere il quadro della giornata odierna poi l0incontro tutto a stelle e strisce tra Pegula e Danielle Collins, con quest’ultima che è riuscita a superare solo ieri la rumena numero 13 al mondo, Simona Halep. Ci attende dunque una giornata super impegnativa oggi sul cemento canadese!

