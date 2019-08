Diretta Atp Wta Cincinnati 2019/ Streaming video e tv: oggi le semifinali (17 agosto)

Oggi sabato 17 agosto la diretta del torneo Atp Wta Cincinnati 2019 vive un giorno molto importante. Infatti il torneo Masters 1000 sui campi in cemento dell’Ohio (Usa) vivrà le sue semifinali. In campo maschile la stella più attesa sarà sicuramente Novak Djokovic, anche perché il cammino di Roger Federer è finito prima del previsto, mentre purtroppo dobbiamo segnalare che il cammino degli azzurri è finito troppo in fretta a Cincinnati quest’anno. Dunque stasera alle ore 19.00 italiane si ripartirà dalla prima semifinale che è la sfida tra il francese Richard Gasquet e il belga David Goffin, fortunato nei quarti dove è stato agevolato dal ritiro del giapponese Yoshihito Nishioka. Si andrà sicuramente dopo la mezzanotte con la sfida fra Djokovic e il russo Daniil Medvedev, che ai quarti ha avuto la meglio sul connazionale Andrej Rublev, il ‘giustiziere’ di Federer nel turno precedente, che non è riuscito a ripetersi a quei livelli.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL TORNEO CINCINNATI 2019

Doppia scelta per seguire queste partite di tennis del Western & Southern Open 2019 di Cincinnati. Per quanto riguarda il torneo maschile l’emittente di riferimento è Sky, che detiene i diritti per la diretta tv di tutti i Masters 1000 dell’anno. L’emittente satellitare di Rupert Murdoch ha dedicato due canali fra i più importanti del proprio pacchetto Sport alla competizione: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204). L’appuntamento per gli abbonati sarà anche in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go; gli altri che desiderino restare aggiornati sul torneo sono invitati a seguire gli ultimi aggiornamenti sul sito Internet ufficiale e i profili social associati. Per quanto riguarda il torneo femminile, i riferimenti in rete sono gli stessi ma l’appuntamento televisivo è invece in Italia su Supertennis, canale 64 del telecomando del digitale terrestre o 224 della piattaforma di Sky.

DIRETTA ATP WTA CINCINNATI 2019: LE SEMIFINALI FEMMINILI

Presentando la diretta del torneo Atp Wta Cincinnati 2019, è adesso il momento di parlare del torneo femminile, che sarà sicuramente il più atteso dal pubblico americano, che però dovrà aspettare la seconda semifinale per vedere il derby a stelle e strisce tra Madison Keys e Sofia Kenin, dopo che nella notte italiana la Keys ha vinto un altro derby contro Venus Williams nei quarti di finale. Si è fermata dunque la corsa anche di Venus, dopo che Serena aveva dato forfait a inizio settimana, ma in ogni caso a Cincinnati ci sarà almeno un’americana in finale. Il sabato però avrà inizio alle ore 17.00 italiane con la sfida tra l’australiana Ashleigh Barty e la russa Svetlana Kuznetsova, con la Barty testa di serie numero 1 che sulla carta è la principale favorita per il successo finale a Cincinnati, torneo che ancora una volta – ma tra le donne non è una novità – ha riservato molte eliminazioni eccellenti.



