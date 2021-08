Diretta Atp Wta Cincinnati 2021/ Berrettini Auger streaming video tv: oggi gli ottavi

DIRETTA ATP WTA CINCINNATI 2021: SONEGO TSITSIPAS E BERRETTINI AUGER-ALIASSIME!

Il torneo Atp Wta Cincinnati 2021 scatta oggi, giovedì 19 agosto, alle ore 17:00 italiane: vivremo i match degli ottavi di finale, con due italiani protagonisti che però, lo diciamo subito, giocheranno soltanto nella notte. Dovremo dunque aspettare che nel nostro Paese sia venerdì per assistere a Sonego Tsitsipas e Berrettini Auger-Aliassime: due match molto intriganti, perché il piemontese se la vede con il numero 3 del ranking Atp (e vincitore di Montecarlo in questa stagione) mentre il romano ritrova il giovane canadese che aveva già battuto ai quarti di Wimbledon.

Peraltro, nel tabellone del torneo notiamo subito che, in caso di doppia vittoria, i nostri tennisti si incroceranno ai quarti di finale: di conseguenza uno dei due sarebbe eliminato, ma avremmo la certezza di un nostro rappresentante in semifinale. Per questo motivo dobbiamo quindi valutare con attenzione quello che succederà nella diretta del Atp Wta Cincinnati 2021, tenendo conto che ci sono tanti altri match molto interessanti e dunque, prima che si cominci a giocare, vale la pena gettare uno sguardo sui due tabelloni del Masters 1000.

DIRETTA ATP WTA CINCINNATI 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del Atp Wta Cincinnati 2021 è affidata a due diverse emittenti, come spesso succede nei tornei di categoria 1000 che vedono impegnati uomini e donne in contemporanea. I match del tabellone maschile sono affidati alla televisione satellitare, dunque riservati in esclusiva agli abbonati con possibilità di seguirli in diretta streaming video, grazie all’applicazione Sky Go; quelli invece del torneo femminile vanno su SuperTennis, web-tv federale che trovate sul digitale terrestre (numero 64) ma anche sullo stesso decoder di Sky (224) anche qui con diretta streaming video garantita dal sito www.supertennis.tv, che non comporta costi aggiuntivi.

DIRETTA ATP WTA CINCINNATI 2021: RISULTATI E CONTESTO

Nel programma del torneo Atp Wta Cincinnati 2021 spiccano altri match da seguire: il numero 1 Daniil Medvedev, a caccia della doppietta dopo il titolo a Toronto, se la vede con il redivivo Grigor Dimitrov che può dimostrare di non essere ancora finito, e che il suo talento gli può permettere di fare ancora un grande salto. Benoit Paire non batteva un Top Ten da quattro anni, lo ha fatto qui con Denis Shapovalov e ora affronta John Isner, che insegue Ivo Karlovic per numero di ace in carriera e ha fatto fuori Jannik Sinner agli ottavi. Intrigante e appassionante la sfida che oppone il veterano Gael Monfils al russo Andrey Rublev, oro olimpico nel doppio misto; e poi ancora Hubert Hurkacz, che ha eliminato Andy Murray, contro Pablo Carreno-Busta mentre Alexander Zverev giocherà contro Guido Pella, che ha battuto Fabio Fognini. A chiudere il programma del singolare maschile, nella giornata del Atp Wta Cincinnati 2021, avremo Casper Ruud impegnato contro Diego Schwartzman; presenteremo poi le sfide del tabellone femminile, altrettanto intriganti e che valgono la pena essere seguite.



