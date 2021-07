Diretta Berrettini Auger-Aliassime/ Wimbledon 2021 streaming video tv: Matteo sogna!

DIRETTA BERRETTINI AUGER-ALIASSIME: QUARTI A WIMBLEDON 2021!

Berrettini Auger-Aliassime è il quarto di finale a Wimbledon 2021 che fa sognare l’Italia: mercoledì 7 luglio – verosimilmente non prima delle ore 16:00-16:30 italiane, e probabilmente anche dopo – il romano sarà in campo per provare a prendersi quella che sarebbe la prima semifinale ai Championships in carriera, la seconda negli Slam dopo quella che aveva giocato agli Us Open. Superato indenne l’ostacolo Ivashka, adesso per Matteo Berrettini l’asticella si alza anche se, forse, nemmeno di troppo: dall’altra parte della rete incrocerà infatti il giovane canadese Félix Auger-Aliassime, uno dei due tennisti del suo Paese in grado di arrivare ai quarti di Wimbledon 2021 e che ha battuto un po’ a sorpresa (o forse no) Alexander Zverev, facendo così saltare una possibile rivincita per l’azzurro.

Berrettini sogna, perché il tabellone gliene dà la possibilità: aspettando l’eventuale incrocio con Roger Federer la strada per il nostro giocatore resta abbordabile, naturalmente con tutto il rispetto per Auger-Aliassime del quale si parla benissimo da tempo, anche se forse non ha ancora fatto il definitivo salto di qualità. Le speranze di centrare una semifinale Slam, proseguendo il grande momento per il tennis italiano, ci sono sicuramente tutte; aspettiamo dunque che la diretta di Berrettini Auger-Aliassime prenda il via, nel frattempo possiamo fare una rapida valutazione sui temi principali di questo match.

DIRETTA BERRETTINI AUGER-ALIASSIME STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Berrettini Auger-Aliassime, quarto di finale a Wimbledon 2021, è riservata in esclusiva, come ormai sappiamo, agli abbonati della televisione satellitare: ci sarà un canale centrale e poi verranno aperti quelli del pacchetto Calcio, per i quali è necessario un abbonamento specifico, in modo che ci sia la maggiore copertura possibile dai campi di Londra. In assenza di un televisore si potrà seguire il match del nostro tennista anche con il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi: basterà armarsi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e attivarvi l’applicazione Sky Go.

DIRETTA BERRETTINI AUGER-ALIASSIME: RISULTATI E CONTESTO

Berrettini Auger-Aliassime può dunque spingere il nostro Matteo Berrettini alla semifinale di Wimbledon 2021. Fino a questo momento, bisogna dirlo, il tennista romano ha affrontato un tabellone del tutto abbordabile: certamente parte di questo è dovuto alla sua testa di serie (numero 7) e, pur se è vero che sull’erba le insidie si nascondono dappertutto, Berrettini non ha ancora incrociato un avversario che facesse parte del seeding, perché dalla sua parte di tabellone sono stati eliminati John Isner (che avrebbe affrontato al terzo turno) e Casper Ruud. Adesso arriva Félix Auger-Aliassime, nato nel 2000 e capace di impressionare appena arrivato sul circuito; il canadese ha già dovuto battere Nick Kyrgios – sfruttando il ritiro dell’australiano, che ci ha impedito di vedere la conclusione di un match che sarebbe potuto essere fantastico – e soprattutto Alexander Zverev, che ancora una volta non è riuscito a fare il passo in più negli Slam. Adesso Berrettini sogna in grande, come abbiamo già detto: restano in otto a Wimbledon 2021 e naturalmente le difficoltà da qui in avanti sono enormi, ma il romano per come sta giocando potrebbe davvero fare il colpo grosso e arrivare fino in fondo. Prima, naturalmente, dovrà provare a eliminare Auger-Aliassime…



