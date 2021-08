Diretta Atp Wta Cincinnati 2021/ Rublev Zverev, Barty Teichmann streaming video tv

DIRETTA ATP WTA CINCINNATI 2021: LE FINALI BARTY TEICHMANN E RUBLEV ZVEREV

Le due finali del Atp Wta Cincinnati 2021 si giocano domenica 22 agosto: seguendo il fuso italiano, alle ore 20:00 Barty Teichmann assegnerà il titolo femminile mentre alle ore 22:30 – o comunque non prima di quest’ora – avremo Rublev Zverev per il trofeo maschile. Il torneo di categoria 1000 giunge dunque alla sua conclusione, lanciandoci idealmente verso il grande appuntamento degli Us Open; se in campo Atp ci sono state poche sorprese, con le prime 4 teste di serie che sono arrivate in semifinale.

In ottica Wta come sempre abbiamo avuto rivelazioni, prima tra tutte quella Jill Teichmann che fino a questo momento aveva raccolto due finali International (nel 2019) e non ha mai superato il secondo turno in uno Slam, ma ora si trova a giocare il match più importante in carriera. La numero 1 Ashleigh Barty ha invece rispettato il pronostico; ora però per la diretta del torneo Atp Wta Cincinnati 2021 andiamo a presentare i temi principali delle due sfide, concentrando la nostra attenzione anche sulla finale maschile che promette davvero spettacolo.

DIRETTA ATP WTA CINCINNATI 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

Possiamo ricordare che sono due le modalità per seguire la diretta tv del Atp Wta Cincinnati 2021: iniziamo dalla finale femminile, che sarà trasmessa dalla web-tv federale SuperTennis aperta a tutti sul numero 64 del digitale terrestre, e disponibile anche al canale 212 della televisione satellitare, così come in mobilità attraverso il sito www.supertennis.tv. Gli abbonati Sky potranno invece seguire la finale maschile su Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis (numeri 201 e 205 del decoder) con la possibilità del servizio di diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

DIRETTA ATP WTA CINCINNATI 2021: RISULTATI E CONTESTO

Sarà dunque Rublev Zverev la finale del torneo maschile Atp Wta Cincinnati 2021: due giocatori nati nel 1997 ma con percorsi diversi, perché Alexander Zverev di Masters 1000 ne ha già messi quattro in bacheca e ha confermato da tempo le splendide cose che di lui si dicevano in epoca juniores, pur senza riuscire a fare il grande salto e cioè vincere uno Slam (ricordiamo tutti la finale degli Us Open, persa in maniera clamorosa contro Dominic Thiem). Andrey Rublev ha invece avuto una crescita più lenta: accreditato di un futuro radioso in giovane età, ha avuto parecchie difficoltà nell’emergere soprattutto a livello caratteriale, poi ha cambiato passo e ha avuto un sensazionale 2020. Tuttavia, non ha mai vinto Masters 1000: lo scorso aprile ha raggiunto la finale di Montecarlo ma è uscito sconfitto da Stefanos Tsitsipas, contro cui non potrà oggi avere la rivincita proprio a causa di Zverev. Sarà dunque una grande finale, almeno nelle previsioni: non resta che mettersi comodi e vedere quello che succederà, ma ovviamente prima bisognerà anche stare a osservare Barty Teichmann per il titolo femminile al Atp Wta Cincinnati 2021…



