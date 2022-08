Diretta Atp Wta Cincinnati 2022/ Sinner Auger streaming video, orario match (ottavi)

DIRETTA ATP WTA CINCINNATI 2022: SINNER AUGER AGLI OTTAVI!

La diretta del torneo Atp Wta Cincinnati 2022 per giovedì 18 agosto ci parla degli ottavi di finale: purtroppo nella lista dei partecipanti è rimasto in corsa un solo italiano, si tratta di Jannik Sinner che, dopo aver battuto Miomir Kecmanovic, va a caccia dell’élite 8 nel torneo Masters 1000 che si sta disputando in Ohio. Il match da seguire è dunque Sinner Auger-Aliassime: l’altoatesino sfida il giovane canadese Félix Auger-Aliassime, del quale abbiamo già parlato in maniera diffusa per aver già incrociato alcuni dei nostri rappresentanti, per esempio Matteo Berrettini a Wimbledon.

Eliminati tutti gli altri azzurri: Fabio Fognini è caduto contro Andrey Rublev dopo aver vinto il primo set e condotto un match ad alto contenuto tecnico, il già citato Berrettini era caduto al primo turno come anche Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti. Non solo: dalla diretta del torneo Atp Wta Cincinnati 2022 è “sparito” anche Rafa Nadal, eliminato a sorpresa da Borna Coric. Dunque il Western & Southern Open diventa davvero intrigante, adesso anche per Sinner le possibilità di titolo aumentano esponenzialmente e sarà interessante vedere quello che succederà…

DIRETTA ATP WTA CINCINNATI 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

Come sappiamo, la diretta tv del torneo Atp Wta Cincinnati 2022 viene affidata a due diverse emittenti: i match maschili infatti sono trasmessi sulla televisione satellitare, appuntamento riservato agli abbonati in particolar modo su Sky Sport Tennis (numero 205 del decoder) mentre le partite femminili vanno in onda sulla web-tv federale SuperTennis, aperta a tutti sul canale 64 del televisore. Ci sono anche le alternative fornite dalla diretta streaming video: nel primo caso dovrete attivare l’applicazione Sky Go, nel secondo semplicemente visitare il sito www.supertennis.tv. Ricordiamo poi la possibilità di seguire il torneo con i boxscore presenti sul portale ufficiale, che trovate all’indirizzo wsopen.com.

Possimo andare a vedere quale sia la programmazione dei match al torneo Atp Wta Cincinnati 2022. Abbiamo già detto di Sinner Auger-Aliassime; il potenziale avversario dell’azzurro nei quarti uscirà dalla sfida tra Roberto Bautista Agut e appunto Coric, e i due giocheranno sul Grand Stand non prima delle 21:00 italiane. A seguire ci sarà il match di Sinner, che però prenderà il via alla una della nostra mattina, quando sarà già venerdì; da seguire naturalmente la sfida tra Daniil Medvedev, a questo punto grande favorito per il titolo, e Denis Shapovalov così come le partite sul centrale.

Saranno inaugurate da Taylor Fritz (che ha schiantato Nick Kyrgios, confermando le sue qualità su questa superficie) che affronta Rublev – questo è un big match. Sempre qui, attenzione al derby statunitense tra Sebastian Korda e John Isner, sfida tra due generazioni tanto quanto quella che incrocia Marin Cilic con Carlos Alcaraz, e sappiamo quanto lo spagnolo possa essere una minaccia nei Masters 1000. A chiudere il programma degli ottavi Atp, nel torneo di Cincinnati 2022, saranno Stefanos Tsitsipas contro Diego Schwartzman e il sorprendente Ben Shelton (incredibile la sua vittoria contro Casper Ruud) che affronta Cameron Norrie, che ha avuto la meglio nel derby britannico contro Andy Murray.











