DIRETTA ATP WTA CINCINNATI 2023/ Paolini Rybakina video streaming tv: oggi Swiatek e Sabalenka (17 agosto)

DIRETTA ATP WTA CINCINNATI 2023: IL TABELLONE WTA

Parlando ancora della diretta del torneo Atp Wta Cincinnati 2023, possiamo presentare gli altri match del torneo femminile in cui come detto si gioca Paolini Rybakina. Qualora la lucchese dovesse centrare la grande impresa, eliminando la kazaka, la sua avversaria sarebbe poi una tra la testa di serie numero 7 Coco Gauff, che bisogna dire si sta mantenendo molto costante pur senza aver ancora centrato il risultato che possa svoltarle davvero la carriera, e la ceca Linda Noskova che della statunitense è coetanea (entrambe sono nate nel 2004), sulla carta un bel match quanto può esserlo quello tra Marketa Vondrousova e Sloane Stephens, entrambe vincitrici di uno Slam (la ceca però a Wimbledon il mese scorso, la classe ’93 agli Us Open sei anni fa).

La numero 1 Iga Swiatek, intenzionata a mettere in bacheca anche il Masters 1000 di Cincinnati, sfida Qinwen Zheng che ieri, dopo aver perso il primo set, ha demolito Venus Williams concedendole appena due game; Jessica Pegula ha rimontato la nostra Martina Trevisan e oggi affronta Marie Bouzkova, mentre per Ons Jabeur l’ostacolo è Donna Vekic e il big match, forse, è quello tra Daria Kasatkina e Aryna Sabalenka, senza però dimenticarsi di Maria Sakkari che incrocia la racchetta con Karolina Muchova, una delle quattro ceche presenti agli ottavi nel torneo Atp Wta Cincinnati 2023. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ATP WTA CINCINNATI 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del torneo Atp Wta Cincinnati 2023 viene affidata a due diverse emittenti: come sempre, quando si tratta di un torneo Masters 1000, l’appuntamento si sdoppia e dunque i match Atp saranno trasmessi sulla televisione satellitare (per gli abbonati) ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis (numeri 201 e 205 del decoder) mentre le partite della Wta sono su SuperTennis, web-tv federale al numero 64 del vostro televisore e dunque in chiaro per tutti. Ci sarà anche la possibilità di assistere al torneo Atp Wta Cincinnati 2023 in diretta streaming video: nel primo caso grazie all’applicazione Sky Go che per i clienti non comporta costi aggiuntivi, nel secondo visitando il sito di SuperTenniX.

ATP WTA CINCINNATI 2023: PAOLINI RYBAKINA AGLI OTTAVI!

Una nuova giornata ci attende al torneo Atp Wta Cincinnati 2023: giovedì 17 agosto, come sempre con inizio dei match alle ore 17:00 di casa nostra, vivremo gli ottavi di finale dei due tabelloni. Purtroppo in quello maschile non ci sono più italiani: è stata una giornata nerissima quella del secondo turno, con le eliminazioni congiunte di Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego che, unite a quella di Matteo Berrettini all’esordio, ci hanno immediatamente lasciato senza rappresentanti.

Nel tabellone femminile c’è invece Jasmine Paolini: la lucchese, ieri vincente su Cristina Bucsa, è l’unica italiana ancora in corsa ma la sua partita agli ottavi di Cincinnati è davvero ostica, perché se la deve vedere con quella Elena Rybakina che oggi è una delle tenniste di riferimento nella Wta, e parte nettamente favorita. Sperando comunque nell’impresa, ci accingiamo a vivere le emozioni della diretta del torneo Atp Wta Cincinnati 2023, e naturalmente prima che la giornata cominci dobbiamo anche presentare il quadro completo delle sfide.

DIRETTA ATP WTA CINCINNATI 2023: SITUAZIONE E CONTESTO

Gli ottavi maschili nella diretta del torneo Atp Wta Cincinnati 2023 ci consegnano un Novak Djokovic che nei giorni scorsi ha riempito le tribune per un semplice allenamento: il serbo, scottato dal modo in cui è finito Wimbledon, si è ripresentato qui nel Masters 1000 in Ohio e ieri ha approfittato del ritiro di Alejandro Davidovich Fokina per avanzare giocando un solo set. Troverà ora Gael Monfils, che a Toronto aveva già messo in difficoltà il nostro Sinner – il quale, a proposito, ha ceduto a Dusan Lajovic ma soprattutto alla stanchezza fisica ed emotiva dopo il trionfo nella Rogers Cup.

Il big match è senza ombra di dubbio quello tra Alexander Zverev e Daniil Medvedev, due dei rappresentanti della allora Next Gen e con il russo che prova a bissare il titolo vinto a Cincinnati quattro anni fa; poi il numero 1 Carlos Alcaraz ritrova, incredibilmente, quel Tommy Paul che lo ha battuto in Canada per due anni consecutivi, e quindi per lo spagnolo ci sarà una bella occasione di rivincita. Da non sottovalutare poi l’impegno di Stefanos Tsitsipas, che dopo aver dominato contro il giovane Ben Shelton se la vede con Hubert Hurkacz; poi il veterano Stan Wawrinka, che nella diretta del torneo Atp Wta Cincinnati 2023 incrocia la racchetta con Max Purcell.











