VIDEO AUDACE CERIGNOLA CAVESE, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Domenico Monterisi di Cerignola l’Audace Cerignola ha la meglio sulla Cavese vincendo per 3 a 1 come vedremo nelle immagini del video Audace Cerignola Cavese con tutti i gol e gli highlights. Nel primo tempo i gialloblu iniziano la partita in maniera arrembante forzando Boffelli alla parata su Coccia già al 5′ ed i biancoblu replicano immediatamente al 6′ calciando alto con Loreto.

I padroni di casa si riaffacciano in avanti al 9′ con Paolucci, si salvano su Pezzella con Saracco al 12′ e riescono a spezzare l’equilibrio di partenza al 13′ con il gol siglato da Jallow, bravo a capitalizzare l’assist offertogli dal collega Salvemini. Passano i minuti e la chance fallita da Tascone è il preludio alla rete del raddoppio segnata sempre da Jallow, che completa dunque la doppietta personale, al 33′ ma le Cicogne perdono anche per infortunio Martinelli, rimpiazzato da Velàzquez al 38′. L’episodio non pare essere rilevante per il prosieguo del match dato che i metalliani sprecano pure con Pezzella su punizione al 45′.

Nel secondo tempo i blufoncé non battono Saracco che si salva in corner su Sorrentino al 52′. Nel finale Peretti segna la rete che riapre la gara al 67′ con l’aiuto di Pezzella sebbene le cose si complichino di nuovo con l’espulsione per doppio giallo rimediato in pochi attimi da Vitale al 69′. Le cicogne completano quindi il trsi al 90’+4′ con il gol realizzato in ripartenza da Salvemini.

Sotto l’aspetto della disciplina, l’arbitro Jules Roland Andeng Tona Mbei, proveniente dalla sezione di Cuneo, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Tentardini al 17′ e Paolucci al 90′ da un lato, Vitale in due occasioni al 69′, con conseguente rosso ed espulsione, e Pezzella al 72′ dall’altro. I tre punti conquistati sul proprio campo in questa sedicesima giornata di campionato permettono all’Audace Cerignola di toccare quota 29 nella classifica del girone C della Serie C 2024/2025 mentre la Cavese rimane invece ancorato a 20 punti.

