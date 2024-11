DIRETTA ALTAMURA MESSINA: SERVONO PUNTI PER STARE TRANQUILLI

Avrà inizio alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 17 novembre 2024, la diretta Altamura Messina, che è in programma per la quindicesima giornata del girone C di Serie C. Basta uno sguardo alla classifica per capire che sarà piuttosto delicata la posta in palio in terra pugliese, dal momento che la diretta Altamura Messina metterà di fronte i padroni di casa che finora hanno accumulato 16 punti e gli ospiti siciliani che sono invece in piena zona playout con appena 13 punti al proprio attivo.

DIRETTA/ Turris Altamura (risultato finale 1-1): pareggia Pugliese! (Serie C, 11 novembre 2024)

Proprio il Messina è reduce da una bella vittoria contro il Giugliano e allora il desiderio è quello di dare continuità per togliersi dai guai, ma d’altro canto sarebbe un delitto per il Team Altamura sprecare l’occasione di un match casalingo contro una rivale che è dietro in classifica, a maggior ragione dopo il discreto pareggio sul campo della Turris. Di certo i punti in palio sarebbero una preziosa boccata d’ossigeno per ambo le parti, ma chi potrà sorridere al termine della diretta Altamura Messina?

Diretta/ Messina Giugliano (risultato finale 1-0): la decide Petrungaro! (Serie C, 10 novembre 2024)

ALTAMURA MESSINA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Le indicazioni per la visione del match sono quelle classiche per tutte le partite di Serie C: ecco allora che la diretta Altamura Messina in tv sarà sui canali di Sky Sport in esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare, che mette a disposizione anche i servizi di Sky Go oppure di Now Tv per la diretta Altamura Messina streaming video, sempre su abbonamento.

PROBABILI FORMAZIONI ALTAMURA MESSINA

Parliamo adesso delle probabili formazioni per la diretta Altamura Messina. Mister Di Donato potrebbe schierare i padroni di casa secondo un modulo 4-4-2, con l’estremo difensore Pane protetto dalla difesa a quattro nella quale dovrebbero trovare posto Mane, De Santis, Silletti e Rolando. A centrocampo, ecco i due mediani Franco e Dipinto che saranno affiancati da Grande a destra e D’Amico a sinistra. Infine, l’attacco del Team Altamura potrebbe essere affidato a Leonetti e Minesso.

Video Altamura Potenza (2-2)/ Gol e highlights: gara spettacolare, pari giusto! (Serie C, 4 novembre 2024)

Dall’altra parte del campo, mister Modica potrebbe invece scegliere un modulo 4-3-3 per gli ospiti del Messina: anche in questo caso quindi difesa a quattro davanti al portiere Krapikas, con Lia, Marino, Manetta e Ortisi possibili titolari dal primo minuto; a centrocampo ecco Garofalo e Pedicillo, mentre la terza maglia a disposizione è in bilico fra Anzelmo e Petrucci in assenza di Frisenna; infine nel tridente d’attacco scegliamo Petrungaro, Anatriello e Re, con Luciani prima alternativa.

PUGLIESI FAVORITI NELLE QUOTE PER IL PRONOSTICO

Eccoci infine anche all’analisi delle quote Snai per il pronostico sulla diretta Altamura Messina, che vede sulla carta nettamente favoriti i padroni di casa. Infatti, il segno 1 è quotato a 1,85, mentre poi si sale a quota 3,30 per il segno X in caso di pareggio e fino a 3,85 volte la posta in palio sul segno 2 qualora fosse il Messina a vincere.