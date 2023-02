Diretta/ Audace Cerignola Avellino, video streaming tv: cercasi continuità (Serie C)

AUDACE CERIGNOLA AVELLINO: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Audace Cerignola Avellino, in diretta alle ore 17.30 di domenica 12 febbraio 2023 allo stadio Domenico Monterisi di Cerignola, è una gara valida per la 27°giornate del girone C di Serie C. Scontro diretto in zona playoff tra due squadre ambiziose, pronte a una seconda parte di stagione di alto livello.

L’Audace Cerignola è quinto con 38 punti, frutto di dieci vittorie, otto pareggi e otto sconfitte. Gialloblu reduci dal successo esterno per 0-1 contro il Messina. L’Avellino, invece, è settimo a quota 36 punti, raccolti grazie a nove vittorie, nove pareggi e otto sconfitte. Tre risultati utili di fila per i biancoverdi, reduci dalla vittoria per 3-1 sul Crotone.

AUDACE CERIGNOLA AVELLINO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Audace Cerignola Avellino non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Audace Cerignola Avellino sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI AUDACE CERIGNOLA AVELLINO

Qualche ballottaggio da valutare per i due allenatori, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Audace Cerignola Avellino. Partiamo dai gialloblu, in campo con il 3-5-2: Saracco, Capomaggio, Blondett, Ligi, D’Ausilio, Langella, Botta, Ruggiero, Russo, D’Andrea, Achik. Passiamo adesso ai Lupi, schierati con il 4-3-3: Pane, Ricciardi, Moretti, Benedetti, Auriletto, Mazzocco, Casarini, D’Angelo, Trotta, Marconi, Kanoute.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

A pochi minuti dal fischio d’inizio della diretta Audace Cerignola Avellino è tempo di andare a scoprire le quote per le scommesse del match. Partiamo dall’1-X-2 grazie ai numeri di Eurobet: la vittoria dell’Audace Cerignola è a 2,35, il pareggio è a 3,00, il successo dell’Avellino è a 3,00. Per gli esperti non ci saranno molte reti: Under 2,5 a 1,41 e Over 2,5 a 2,64. Gol e No Gol rispettivamente a 2,20 e 1,60.

