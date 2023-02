Diretta/ Avellino Crotone, video streaming tv: punti pesanti (Serie C)

DIRETTA AVELLINO CROTONE: GRANDE SCONTRO!

Avellino Crotone, in diretta lunedì 6 febbraio 2023 alle ore 20.30 presso lo stadio Partenio di Avellino, sarà una sfida valida per la 25^ giornata del campionato di Serie C. Monday night tutto da vivere per il girone C della terza serie, due squadre di grande tradizione in uno scontro effervescente.

L’Avellino è decimo in classifica con 33 punti, frutto di otto vittorie, nove pareggi e otto sconfitte. Nell’ultimo turno i Lupi di Rastelli hanno superato 2-4 il Potenza. Il Crotone, invece, è secondo a 59 punti, a -8 dal Catanzaro: sin qui diciotto vittorie, cinque pareggi e due sconfitte. I rossoblu nell’ultimo turno hanno superato 1-2 la Juve Stabia.

AVELLINO CROTONE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Avellino Crotone, trattandosi del Monday Night, viene trasmessa in chiaro: come sempre l’appuntamento è su Rai Sport + HD, canale al numero 58 del telecomando che si occupa sempre del posticipo serale di Serie C.

Ricordiamo la possibilità di seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite il sito di Rai Play o attivando la relativa app; tutti i match della terza divisione sono inoltre forniti dal portale Eleven Sports, anche con la possibilità dell’acquisto on demand senza essere abbonati, i clienti DAZN potranno avere accesso alle immagini.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI AVELLINO CROTONE SU RAI PLAY

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO CROTONE

Ballottaggi della vigilia per i due allenatori, ma è tempo di andare a conoscere le probabili formazioni della diretta Avellino Crotone. Partiamo dai padroni di casa, Rastelli sceglie il 4-3-3: Pane, Casarini, Benedetti, Moretti, Tito, Matera, Ricciardi, Maisto, Trotta, Marconi, Russo. Passiamo adesso agli Squali, anche Lerda punta sul 4-3-3: Dini, Calapai, Gigliotti, Cuomo, Crialese, Petriccione, Awua, D’Errico, Tribuzzi, Cernigoi, Chiricò.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

A pochi minuti dal fischio d’inizio della diretta Avellino Crotone è tempo di andare a scoprire le quote per le scommesse del match. Prendiamo come riferimento i numeri di Eurobet: la vittoria dell’Avellino è a 3,30, il pareggio è a 2,80, mentre il successo del Crotone è a 2,20. I bookmakers non vedono una gara ricca di reti: Under 2,5 a 1,47 e Over 2,5 a 2,45. Infine spazio a Gol e No Gol, rispettivamente a 2,00 e 1,70.

