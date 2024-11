DIRETTA AUDACE CERIGNOLA CAVESE, PADRONI DI CASA UN PO’ IN AFFANNO

La diretta Audace Cerignola Cavese è in programma per domenica 24 novembre 2024 alle ore 17:30 presso lo Stadio Domenico Monterisi di Cerignola come partita valida per la sedicesima giornata del girone C della Serie C 2024/2025. I gialloblu arrivano a questo appuntamento occupando la seconda posizione nella classifica del campionato ma con 26 punti, ovvero solo uno in più rispetto alle inseguitrici Monopoli e Potenza e senza dimenticare la presenza pure di Avellino, Giugliano e Catania alle loro spalle. I recenti risultati negativi ottenuti dai padroni di casa, tralasciando il pari nel derby contro il Monopoli, forzano mister Raffaele a cercare al più presto possibile il successo, magari inanellando una serie che permetterebbe loro di accorciare anche sulla capolista Benevento.

Video Monopoli Audace Cerignola (1-1)/ Gol e highlights: derby in parità (serie C, 18 novembre 2024)

Anche gli ospiti avrebbero bisogno di trovare maggiore continuità visto il rendimento altalenante offerto nelle scorse settimane sebbene siano comunque reduci da un netto successo conquistato per 3 a 0 sul Taranto nell’ultimo weekend. Inoltre ricordiamo che l’arbitro selezionato per dirigere questo incontro è il signor Jules Roland Andeng Tona Mbei, proveniente dalla sezione AIA di Cuneo, che sarà coadiuvato dagli assistenti Vincenzo Russo di Nichelino e Gian Marco Cardinali di Perugia, senza dimenticare poi il quarto uomo che sarà invece Domenico Petraglione di Termoli.

Diretta/ Monopoli Audace Cerignola (risultato finale 1-1): Grandolfo agguanta il pari (18 novembre 2024)

DIRETTA AUDACE CERIGNOLA CAVESE INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per segire la diretta Audace Cerignola Cavese con i propri occhi senza doversi recare allo stadio di persona è necessario possedere un abbonamento a Now oppure a Sky, le due piattaforme che detengono i diritti per la messa in onda di tutte le sfide dei gironi A, B e C per la stagione 2024/2024. Ci si potrà dunque sintonizzare sui canali dell’emittente satellitare per seguire la diretta Audace Cerignola Cavese in tv oppure si potranno utilizzare NOW TV e Sky Go per la visione in streaming su smart phone, tablet o dal browser del pc.

Diretta/ Cavese Taranto (risultato finale 3-0): Sorrentino cala il tris (oggi 17 novembre 2024)

AUDACE CERIGNOLA CAVESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Tentiamo adesso di capire quali saranno le scelte prese dai due allenatori in relazione agli schieramenti di partenza per la diretta Audace Cerignola Cavese del girone C tramite l’analisi delle probabili formazioni. Mister Raffaele potrebbe ancora puntare sul 3-5-2 con Saracco tra i pali, Gonnelli, Martinelli e Visentin in difesa, Russo, Tascone, Paolucci, Bianchini e Tentardini a centrocampo e Jallow con Salvemini a formare la coppia d’attacco.

Il tecnico Vincenzo Maiuri per i suoi biancoblu dovrebbe invece riproporre un analogo 3-5-2 come modulo affidandosi a Boffelli in porta, Saio, Peretti e Loretti sulla linea difensiva, Rizzo, Konate, Pezzella, Vitale e Maffei nel mezzo mentre Diop e Vigliotti saranno invece il duo offensivo.

DIRETTA AUDACE CERIGNOLA CAVESE, LE QUOTE

Infine, diamo un’occhiata alle quote offerte dalle principali agenzie di scommesse sportive in merito al pronostico della diretta Audace Cerignola Cavese valida per il sedicesimo turno del campionato di Serie C provando a scoprire quale sarà l’esito finale. Nonostante i risultati più recenti ottenuti, sono comunque i padroni di casa i favoriti per il successo sulla carta almeno secondo quanto pagato da Snai, Lottomatica, Goldbet e Betflag che danno l’1 a 1.75 mentre il 2, ovvero l’eventuale vittoria degli ospiti, è invece quotata a 4.25. L’x, e quindi il pareggio, è fissato a 3.30.