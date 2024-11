Video Monopoli Audace Cerignola che racconta una sfida piena di emozioni e azioni importanti. La gara si sblocca dopo appena 11 minuti con la conclusione in porta di Bianchini. Il centrocampista approfitta della buona posizione per battere in rete dopo il passaggio di Salvemini. Gli ospiti sono nettamente in controllo della sfida con i padroni di casa che si avvicinano a pareggio con le occasioni di Yabré e Yeboah che impegnano il portiere Saracco. Nel corso della prima frazione anche un giallo ai danni di Gonnelli, il quale lascerà il terreno di gioco ad inizio secondo tempo.

Diretta/ Monopoli Audace Cerignola (risultato finale 1-1): Grandolfo agguanta il pari (18 novembre 2024)

La seconda frazione si apre con l’occasione importante sui piedi di Vazquez. L’attaccante riceve il pallone dal compagno ma il suo tentativo non porta gli effetti sperati. Al minuto 63 cambia la partita con il colpo di testa vincente di Grandolfo. L’attaccante, entrato un minuto prima al posto di Yeboah, fa valere l’esperienza e la stazza fisica per battere il portiere avversario con un preciso colpo di testa. Poche emozioni successivamente al pareggio, con due squadre che sembrano quasi accontentarsi. Un punto per entrambe le squadre che salgono rispettivamente a quota 25 e 26 in classifica, senza allontanarsi più tanto dalla capolista Benevento con 30 punti.

VIDEO MONOPOLI AUDACE CERIGNOLA: GOL E HIGHLIGHTS