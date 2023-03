Diretta/ Audace Cerignola Foggia, video streaming tv: derby rovente (Serie C)

DIRETTA AUDACE CERIGNOLA FOGGIA: SCONTRO DIRETTO PER I PLAYOFF!

Audace Cerignola Foggia, in diretta alle ore 15.00 di domenica 19 marzo 2023 allo stadio Domenico Monterisi di Cerignola, è una gara valida per la 33° giornata del girone C di Serie C. Il derby pugliese è un vero e proprio scontro diretto nella zona playoff, le due squadre sono divise da appena quattro punti.

L’Audace Cerignola è sesto in classifica con 48 punti, frutto di tredici vittorie, nove pareggi e dieci sconfitte. I gialloblu arrivano a questo appuntamento dalla sconfitta per 2-0 contro il Picerno. Il Foggia, invece, è terzo a quota 52 punti, raccolti grazie a quindici vittorie, sette pareggi e dieci sconfitte. Nell’ultima giornata i Satanelli hanno vinto 1-0 contro il Monopoli.

AUDACE CERIGNOLA FOGGIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Audace Cerignola Foggia non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Audace Cerignola Foggia sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI AUDACE CERIGNOLA FOGGIA

C’è ancora qualche dubbio da valutare per i tecnici di Audace Cerignola Foggia, andiamo a scoprire le probabili formazioni del confronto in salsa pugliese. Partiamo dai padroni di casa, il modulo è il consueto 3-5-2: Saracco, Blondett, Capomaggio, Ligi, Coccia, Tascone, Langella, Miguel Angel, D’Ausilio, Achik, Samele. Passiamo adesso ai Satanelli, anche Somma opta per il 3-5-2: Ngagne, Leo, Kontek, Rizzo, Garattoni, Frigerio, Petermann, Peralta, Costa, Iacoponi, Beretta.











