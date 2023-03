Diretta/ Foggia Monopoli streaming video e tv. Derby d’alta quota (Serie C)

DIRETTA FOGGIA MONOPOLI: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Foggia Monopoli, in diretta mercoledì 15 marzo 2023 alle ore 21.00 presso lo stadio Pino Zaccheria di Foggia, sarà una sfida valida per la 32^ giornata del campionato di Serie C. Derby d’alta quota col Foggia quarto in classifica col girone C e il Monopoli settimo a 4 lunghezze di distanza dai Satanelli. Dopo 3 vittorie consecutive il Foggia è stato costretto a frenare perdendo sul campo dell’Avellino e lasciando dunque al Pescara il terzo posto solitario in classifica.

Il Monopoli a sua volta dopo 2 vittorie di fila è incappato in un ko interno contro la Fidelis Andria, in un altro derby pugliese che ha impedito ai Gabbiani di avvicinarsi alla quarta piazza in classifica. Foggia vincente 0-2 in casa del Monopoli nel match d’andata, i rossoneri hanno vinto anche l’ultimo match casalingo in campionato contro i Gabbian,i disputato il 17 ottobre 2021, con il punteggio di 1-0.

FOGGIA MONOPOLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta della sfida Foggia Monopoli sarà possibile vederla sulla piattaforma Eleven Sports, detentrice da ormai diverse stagioni dei diritti dei match dei tre gironi di Serie C. L’evento sarà visibile solamente se l’utente è in possesso di abbonamento quindi bisognerà obbligatoriamente sottoscriversi scegliendo tra il pass per l’intera stagione oppure mensile. La diretta Foggia Monopoli sarà visibile in streaming video su smart tv, computer, smartphone, tablet o qualsiasi altro dispositivo elettronico supportato.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA MONOPOLI

Le probabili formazioni della diretta Foggia Monopoli, match che andrà in scena allo stadio Pino Zaccheria di Foggia. Per il Foggia, Mario Somma schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Thiam; Rutjens, Kontek, Rizzo; Garattoni, Frigerio, Odjer, Petermann, Costa; Peralta, Iacoponi. Risponderà il Monopoli allenato da Giuseppe Pancaro con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Vettorel; Viteritti, Mulé, De Santis, Pinto; Rolando, De Risio, Vassallo, Giannotti; Starita, Santaniello.

FOGGIA MONOPOLI LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Foggia Monopoli, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Foggia con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo del Monopoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.25.

