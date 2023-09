Diretta/ Audace Cerignola Messina (risultato 0-0) streaming video tv: Scafetta! (Serie C, 2 settembre 2023)

DIRETTA AUDACE CERIGNOLA MESSINA (RISULTATO 0-0): FASE INIZIALE DEL MATCH

In Puglia la partita tra Audace Cerignola e Messina è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il punteggio è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro sembrano essere gli ospiti allenati dal tecnico Modica a partire forte rendendosi pericolosi subito al 3′ quando Scafetta manca la porta da centrocampo per un soffio a portiere fuori dai pali. Intanto l’arbitro ha già ammonito Capomaggio all’8′ tra i calciatori dell’Audace Cerignola.

Ecco le formazioni ufficiali: AUDACE CERIGNOLA (4-3-2-1) – Trezza, Russo, Capomaggio, Malcore, D’Ausilio, Ligi, D’Andrea, Tentardini, Ruggiero, Tascone, Martinelli. Allenatore: Tisci. MESSINA (4-3-3) – Fumagalli, Lia, Frisenna, Emmausso, Zunno, Giunta, Pacciardi, Cavallo, Polito, Tropea, Scafetta. Allenatore: Modica. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

AUDACE CERIGNOLA MESSINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Audace Cerignola Messina sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Audace Cerignola Messina in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

SI GIOCA!

I precedenti della diretta di Audace Cerignola Messina ci raccontano di una partita che si è giocata anche nella passata stagione, e che in quel contesto aveva avuto i due primi incroci: restano dunque due le gare cui fare riferimento, entrambe vinte dall’Audace Cerignola che aveva rappresentato la grande sorpresa nel girone C di Serie C. I pugliesi avevano ottenuto un netto 3-0 casalingo: al Domenico Monterisi vantaggio di Ismail Achik nel primo tempo, poi negli ultimi 18 minuti di partita un destro di Filippo D’Andrea e un rigore di Giancarlo Malcore avevano stabilito il tris a favore della formazione gialloblu.

Anche la partita del San Filippo si era risolta in una vittoria da parte dell’Audace Cerignola: in lotta per i playoff poi conquistati, i foggiani allenati da Michele Pazienza avevano segnato al 27’ con Zak Ruggiero, e tanto era bastato. Nel finale, in pieno recupero, Miguel Sainz Maza ammonito cinque minuti prima era stato espulso, ma l’Acr Messina non aveva avuto nemmeno il tempo per organizzarsi in superiorità numerica. (agg. di Claudio Franceschini)

LA PRESENTAZIONE

Audace Cerignola Messina, in diretta sabato 2 settembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Domenico Monterisi di Cerignola, sarà una sfida valida per la prima giornata del campionato di Serie C. La stagione dell’Audace Cerignola è pronta a ripartire dopo il brillante 2022/23 che li ha visti al quinto posto in Serie C, una posizione sorprendente per una squadra che aveva trascorso ben 85 anni lontana dal calcio professionistico, stabilendo un record italiano. Inizialmente considerati candidati alla retrocessione nel loro girone C, i gialloblu hanno invece impressionato. Tuttavia, la stagione si è conclusa con una delusione dopo essere stati eliminati al primo turno nazionale dai cugini del Foggia, nonostante una vittoria per 4-1 all’andata.

Durante l’estate, ci sono state alcune modifiche significative a Messina, con il club peloritano che ha affrontato un’estate tutto fuorché tranquilla. Inoltre, c’è stata la questione dei lavori allo stadio Franco Scoglio, che non sono ancora stati completati. La squadra ha anche perso alcuni elementi chiave della scorsa stagione, come Ezio Raciti sostituito in panchina da Giacomo Modica, il cui ritorno rappresenta una variabile importante per il futuro del club, e il centrocampista Oliver Kragl. L’obiettivo è conquistare una salvezza più tranquilla rispetto a quella acciuffata in extremis contro la Gelbison nella scorsa stagione.

PROBABILI FORMAZIONI AUDACE CERIGNOLA MESSINA

Le probabili formazioni della diretta Audace Cerignola Messina, match che andrà in scena allo stadio Domenico Monterisi di Cerignola. Per l’Audace Cerignola, Ivan Tisci schiererà la squadra con un 4-3-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Krapikas; Russo, Martinelli, Ligi, Tentardini; Tascone, Capomaggio, Ruggiero; D’Ausilio, D’Andrea; Malcore. Risponderà il Messina allenato da Giacomo Modica con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Fumagalli; Lia, Polito, Ferrara, Tropea; Ortisi, Giunta, Frisenna; Emmausso, Plescia, Cavallo.

AUDACE CERIGNOLA MESSINA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Audace Cerignola Messina, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria dell’Audace Cerignola con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.90, mentre l’eventuale successo del Messina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.00.











