Diretta/ Audace Cerignola Picerno (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, via! (3 dicembre 2023)

DIRETTA AUDACE CERIGNOLA PICERNO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

La diretta della sfida che pone di fronte Audace Cerignola Picerno evidenzia due squadre che si trovano rispettivamente al nono e secondo posto dell’attuale classifica. Partendo dai padroni di casa sono 21 i punti raccolti in questo campionato, conditi da altrettanti gol realizzati e 16 subiti. In queste prime 15 giornate di campionato la formazione pugliese può vantare di ben due calciatori a quota 5 gol. Stiamo ovviamente parlando di Giancarlo Malcore e Filippo D’Andrea.

Video/ Turris Audace Cerignola (1-1) gol e highlights: Guida la riprende in extremis (26 novembre 2023)

Rimanendo in tema marcatori non possiamo non citare l’attuale capocannoniere di questo campionato che veste la maglia della formazione lucana. Con 13 gol in 15 partite Jacopo Murano ha preso il Picerno per mano proiettandola al secondo posto di questa classifica con 29 punti. I lucani sono sicuramente la sorpresa di questo campionato risultando essere anche il miglior attacco del proprio raggruppamento con 28 reti in totale. I gol subiti dalla formazione rossoblù risultano essere 13, proiettandosi al quarto posto delle difese meno battute di questo campionato. (Marco Genduso)

Video/ Picerno Avellino (2-0) gol e highlights: Santarcangelo chiude il match! (Serie C, 26 novembre 2023)

AUDACE CERIGNOLA PICERNO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Audace Cerignola Picerno sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Audace Cerignola Picerno in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

AUDACE CERIGNOLA PICERNO: LA PRESENTAZIONE

Audace Cerignola Picerno, in diretta domenica 3 dicembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio “Domenico Monterisi” di Cerignola, sarà una sfida valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie C, girone C. In palio punti pesanti in chiave play-off: i pugliesi padroni di casa, infatti, occupano la nona posizione con 21 punti e sono reduci da quattro risultati utili di fila (tre pareggi e una vittoria). I rossoblù, invece, rappresentano la vera sorpresa di questo girone visti i 29 punti ottenuti finora che valgono addirittura la seconda posizione alle spalle della Juve Stabia.

Diretta/ Picerno Avellino (risultato finale 2-0): Allegretto manca il tris! (Serie C, 26 novembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI AUDACE CERIGNOLA PICERNO

Le probabili formazioni della diretta Audace Cerignola Picerno, match che andrà in scena allo stadio “Domenico Monterisi” di Cerignola. Per i padroni di casa mister Ivan Tisci solito 3-4-3 con D’Andrea, Leonetti e Malore nel tridente. Gli ospiti guidati in panchina da Emilio Longo punteranno su Murano unica punta supportata da Vitali, Santarcangelo ed Esposito.

AUDACE CERIGNOLA PICERNO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Audace Cerignola Picerno, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria dei padroni di casa con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05 volte la posta, mentre l’eventuale successo dell’undici rossoblù, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.10.

© RIPRODUZIONE RISERVATA