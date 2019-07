Diretta Australia Argentina/ Streaming video tv: scontro decisivo ai bassifondi

Australia Argentina, in diretta dal Suncorp Stadium di Brisbane, è la partita di rugby in programma oggi sabato 27 luglio 2019, con fischio d’inizio fissato per le ore 11.45 secondo il fuso orario italiano (ma saranno le ore 19.45 locali). Ecco il secondo e ultimo incontro per la seconda giornata al Rugby Championship: dopo quindi Nuova Zelanda e Sudafrica, si completa il quadro della manifestazione che pure, come abbiamo già visto, sarà di scena quest’anno in formulazione davvero ridotta. Ecco quindi perchè già la sfida di oggi potrebbe rivelarsi decisiva per le compagini in campo, che pure si dividono gli ultimi gradini della classifica: in ogni caso ci attendiamo una diretta Australia Argentina ricca di grandi emozioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Australia Argentina, così come tutto il Rugby Championship 2019, sarà trasmessa in diretta tv sulla televisione satellitare e sarà dunque un appuntamento riservato agli abbonati: il canale cui fare riferimento è Sky Sport Arena (204) con la possibilità di seguire questa partita anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA AUSTRALIA ARGENTINA: IL CONTESTO

Come detto prima, la diretta Australia Argentina di questa mattina sarà già un banco di prova decisivo per entrambe le squadre in questo Rugby Championship, anche perchè entrambe le nazionali arrivano a questo scontro diretto avendo alle spalle due KO. Ecco quindi che i Pumas oggi potrebbero riscattare contro l’Australia la sconfitta rimediata sia pure con un risultato non eccezionale contro la Nuova Zelanda, al successo il 20 luglio per 20.16. Ancor più motivati saranno gli Aussie di certo: l’Australia infatti deve riprendersi da una più sonora batosta contro il Sudafrica, al successo nella prima giornata per 35-17. In ogni caso questa sarà sfida da tenere ben d’occhio: si gioca!



