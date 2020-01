Diretta Australian Open 2020/ Berrettini Fucsovics streaming video tv, orario

La terza giornata agli Australian Open 2020, che scatterà alla 1:00 della mattina italiana di mercoledì 22 gennaio, ci presenterà un quadro particolarmente interessante. Diciamo subito che alcuni giocatori saranno costretti a scendere in campo senza il canonico giorno di pausa, vista la lunga interruzione nella giornata inaugurale: sarà per esempio il caso di Fabio Fognini e Jannik Sinner, due degli italiani qualificati al secondo turno che dovranno vedersela rispettivamente con Jordan Thompson, uno dei padroni di casa, e Marton Fucsovics che a sorpresa ha eliminato Denis Shapovalov, dunque rappresenta un avversario più malleabile per l’altoatesino ma non è detto sia del tutto abbordabile. Tra gli italiani in campo oggi spicca soprattutto Matteo Berrettini, testa di serie numero 8 e impegnato nel secondo turno contro Tennys Sandgren, statunitense che quando in giornata può tirare fuori la prestazione della vita (e in passato lo aveva dimostrato). Non solo: questa giornata al Melbourne Park ci riproporrà i due big Novak Djokovic (campione in carica) e Roger Federer che potrebbero incrociarsi in semifinale; andiamo subito a vedere dunque quello che ci aspetta nella diretta degli Australian Open 2020, provando a presentare i temi principali di questo mercoledì.

Come detto nella giornata degli Australian Open 2020 ci sono sfide particolarmente interessanti. Novak Djokovic, a caccia del suo ottavo successo qui e dello Slam numero 17, gioca il secondo turno contro il giapponese Tatsuma Ito, che ha ricevuto una wild card per entrare nel tabellone principale. Roger Federer invece vuole staccare la concorrenza in termini di Major vinti – avendo comunque detto che probabilmente sia Djokovic che Rafa Nadal lo supereranno al termine delle rispettive carriere – e affronta il gigante serbo Filip Krajinovic, in una partita che potrebbe essere dominata dai servizi ma che vede lo svizzero nettamente favorito. Nel tabellone femminile la numero 1 Ashleigh Barty se la deve vedere con la slovena Polona Hercog, mentre per Serena Williams l’impegno è sulla carta più agevole visto che l’avversaria è Tamara Zidansek, lei pure slovena. La campionessa in carica, Naomi Osaka, avrà il suo secondo turno contro Saisai Zheng; attenzione anche al match che vede impegnata la giovanissima Coco Gauff, già una celebrità nel circuito Wta e che, dopo aver eliminato Venus Williams, affronta la rumena Sorana Cirstea che ormai sei anni e mezzo fa era entrata nella Top 20 del ranking grazie alla finale di Toronto, ma poi tra infortuni e altro si è persa per strada.



