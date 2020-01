Diretta Australian Open 2020/ Cecchinato Zverev streaming video tv, orario dei match

Seconda giornata agli Australian Open 2020: il primo torneo dello Slam nella nuova stagione del tennis è cominciato al Melbourne Park, anche martedì 21 gennaio saremo in campo dalla una della mattina italiana (le 11:00 locali) per una lunga tornata di partite che riguardano la parte alta del tabellone Atp e quella bassa del torneo Wta. Siamo nel primo turno che, salvo ritardi – già il primo giorno è arrivata la pioggia, una benedizione considerata la situazione che sta vivendo il Paese – si concluderà oggi: esordio per il numero 1 Rafa Nadal che se la vede con il boliviano Hugo Dellien, ma anche e soprattutto gli italiani. In totale sono sei, e bisogna dire che il sorteggio non è stato troppo clemente con loro; tuttavia andiamo con ordine e, nella diretta degli Australian Open 2020, proviamo a scoprire quali possano essere le speranze azzurre di proseguire nel torneo dello Slam qualificandosi per il secondo turno.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv degli Australian Open 2020 sarà trasmessa sui due canali di Eurosport: il primo sarà visibile anche sul digitale terrestre oltre che sul satellite, mentre Eurosport 2 è riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento a Sky. In alternativa potrete seguire i match del torneo di tennis anche sulla piattaforma Eurosport Player, della quale dovrete essere clienti e che vi fornirà un’ampia gamma delle partite in diretta streaming video. Ricordiamo che il sito ufficiale del torneo, per tutte le informazioni utili come i due tabelloni del singolare, è all’indirizzo www.ausopen.com.

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2020: GLI ITALIANI

La diretta degli Australian Open 2020 ci presenta sfide complesse per gli italiani. Marco Cecchinato, che dalla storica semifinale al Roland Garros (era il 2018) non ha più vinto un singolo match in uno Slam, affronta Alexander Zverev: anche il tedesco è sotto pressione perchè nei Major non è ancora riuscito a centrare risultati concreti, e inoltre è reduce da una pessima Atp Cup nella quale ha anche perso le staffe nei confronti del suo angolo. Impresa complessa anche per Lorenzo Sonego che incrocia l’idolo di casa Nick Kyrgios, chiamato al salto di qualità e lui, a differenza di Sasha, in grande forma per quanto visto nelle ultime settimane. Il compito più agevole ce l’ha Andreas Seppi, il nostro veterano, che però non può permettersi di sottovalutare il giovane serbo Miomir Kecmanovic, in rampa di lancio e protagonista lo scorso autunno della Atp NextGen. Nel tabellone femminile confidiamo in Camila Giorgi, che però è recentemente uscita dalle prime 100 della classifica Wta: la marchigiana ha nella qualificata tedesca Antonia Lottner la sua avversaria, a 23 anni questa ragazza che era iper competitiva a livello juniores non è ancora riuscita a fare il salto di qualità. C’è Anna Blinkova, russa temibile, per Jasmine Paolini mentre Elisabetta Cocciaretto, che ha superato le qualificazioni, punta un risultato importante come percorso di crescita e nel primo turno degli Australian Open 2020 affronterà Angelique Kerber, ex numero 1 e campionessa qui quattro anni fa. A 32 anni la tedesca prova a centrare un’altra grande stagione ma la sensazione è che i giorni migliori siano passati: l’anconetana, alla prima partita di sempre nel main draw di uno Slam, potrebbe anche cullare sogni di qualificazione.



