Diretta Australian Open 2020/ Federer Fucsovics streaming video tv, orario partite

Una nuova giornata si apre agli Australian Open 2020: siamo a domenica 26 gennaio, con consueto inizio già alle ore 1.00 della notte italiana, si aprono gli ottavi di finale del torneo del Grande Slam che si disputa a Melbourne, primo atto della stagione del grande tennis. In ottica italiana possiamo osservare con piacere che Fabio Fognini è ancora protagonista della diretta Australian Open 2020, ma in campo maschile oggi sarà il giorno anche di Roger Federer e Novak Djokovic. Lo svizzero, che nel turno precedente ha faticato molto per piegare il padrone di casa John Millman, se la dovrà vedere con l’ungherese Marton Fucsovics, che al secondo turno aveva fermato la corsa di Jannik Sinner. Per quanto riguarda invece il serbo, ecco che Djokovic oggi dovrà sfidare l’argentino Diego Schwartzman, in entrambi i casi i big partono con il favore dei pronostici. Intrigante si annuncia invece la sfida fra Milos Raonic e Marin Cilic, davvero di alto livello per un ottavo di finale.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv degli Australian Open 2020 sarà trasmessa sui due canali di Eurosport: il primo sarà visibile anche sul digitale terrestre oltre che sul satellite, mentre Eurosport 2 è riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento a Sky. In alternativa potrete seguire i match del torneo di tennis anche sulla piattaforma Eurosport Player, della quale dovrete essere clienti e che vi fornirà un’ampia gamma delle partite in diretta streaming video. Ricordiamo che il sito ufficiale del torneo, per tutte le informazioni utili come i due tabelloni del singolare, è all’indirizzo www.ausopen.com.

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2020: NEL TABELLONE FEMMINILE

Nella giornata odierna degli Australian Open 2020 saranno protagoniste naturalmente anche le donne. Pure nel tabellone femminile andranno in scena le prime quattro partite su otto totali per gli ottavi di finale. In primo piano senza dubbio la padrona di casa Ashleigh Barty, che è pure la testa di serie numero 1 del seeding e partirà certamente favorita contro la statunitense Alison Riske. A proposito degli Usa, ci sarà spazio anche per un derby americano fra Sofia Kenin e Cori Gauff, l’astro nascente che nel terzo turno ha eliminato la giapponese Naomi Osaka. Diverse big in effetti sono già cadute a Melbourne: non Petra Kvitova, la veterana ceca che oggi dovrà dunque sfidare la greca Maria Sakkari. Infine, dei quattro ottavi femminili in programma oggi agli Australian Open 2020 il meno appariscente per nome e classifica delle due giocatrici sarà la sfida fra la tunisina Ons Jabeur e la cinese Wang Qiang.



© RIPRODUZIONE RISERVATA