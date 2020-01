Diretta Australian Open 2020/ Fognini Pella streaming video e tv, orario dei match

La quinta giornata degli Australian Open 2020, che scatta alle ore 1:00 della mattina italiana di venerdì 24 gennaio, sarà come sempre ricca di grandi appuntamenti. Purtroppo va detto che la pattuglia italiana è diminuita nei suoi effettivi: le eliminazioni di Matteo Berrettini (a sorpresa) e Jannik Sinner hanno lasciato il solo Fabio Fognini nella parte bassa del tabellone Atp, e dunque oggi il sanremese reduce da due battaglie al quinto set (contro Opelka e Thompson), sia pure diverse nello svolgimento, cercherà il pass per gli ottavi di finale nella sfida alla testa di serie numero 22 Guido Pella. Oggi in campo vedremo comunque Novak Djokovic, che sarà impegnato in un terzo turno contro il giapponese Yoshihito Nishioka, e anche Roger Federer che se la vede invece con John Millman. Torna poi a giocare Serena Williams, sempre ad uno Slam dal record assoluto di Margaret Court: la statunitense ha come avversaria la cinese Qian Wang, e poi ci saranno tante altre partite da seguire con vivo interesse. Vediamo allora quali sono i temi principali nella diretta degli Australian Open 2020, siamo pronti a vivere un’altra giornata intensa.

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2020: RISULTATI E CONTESTO

Venerdì agli Australian Open 2020 si gioca dunque la conclusione del terzo turno: non sono mancate le sorprese e purtroppo l’eliminazione di Matteo Berrettini è una di queste. Nella parte alta di questa metà tabellone si è creata un’autostrada nella quale possono infilarsi in tanti: Federer ne potrebbe trarre beneficio visto che sono usciti di scena anche Denis Shapovalov (eliminato dallo stesso Marton Fucsovics) e Grigor Dimitrov, sorpreso incredibilmente al quinto set da Tommy Paul e ancora incapace di fare il salto di qualità. Marin Cilic è stato a lungo una testa di serie negli Slam, ora non è così ma il gigante croato ha oggi la possibilità di fare strada al Melbourne Park; attenzione anche a Diego Schwartzman, combattivo argentino che potrebbe incrociare la strada di Djokovic agli ottavi. Nel torneo femminile Caroline Wozniacki ha ritardato di altri due giorni il ritiro e continua la sua corsa, che la vedrà impegnata contro la sorprendente tunisina Ons Jabeur; avremo poi la numero 1 Ashleigh Barty contro la kazaka Elena Rybakina che fa parte del seeding, tra le potenziali sorprese occhio alla greca Maria Sakkari (già piuttosto affermata) e poi ovviamente a Sofia Kenin. Tuttavia, il match più interessante è quello tra la campionessa in carica Naomi Osaka e la quindicenne Coco Gauff: clamoroso dirlo considerando che la giapponese ha 22 anni, ma stiamo quasi parlando di una sfida generazionale con la teenager statunitense pronta già oggi a irrompere sulla scena con un risultato importante.



