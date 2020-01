Diretta Australian Open 2020/ Giorgi Kerber streaming video tv, orario delle partite

Una nuova giornata si apre agli Australian Open 2020: sabato 25 gennaio, con consueto inizio alla 1:00 della mattina italiana, si completano le partite del terzo turno e dunque verrà definito il tabellone degli ottavi di finale per Atp e Wta. Purtroppo ci sarà un solo rappresentante dell’Italia, anzi una: Camila Giorgi, dopo aver brillantemente superato l’ostacolo Svetlana Kuznetsova (concedendole appena 4 game) se la vede con Angelique Kerber, tre volte campionessa Slam con primo Major conquistato proprio qui nel 2016, battendo in finale Serena Williams. Ex numero 1 del mondo, la tedesca oggi ha 32 anni e non è più quella di un tempo ma attenzione, perchè nel 2017 aveva avuto una stagione terribile ma era tornata alla grande prendendosi Wimbledon l’anno seguente. Tra gli altri match da seguire con attenzione, quello di Rafa Nadal che continua la sua corsa verso un titolo che ha vinto una sola volta, ormai 11 anni fa: nella diretta degli Australian Open 2020 di oggi il numero 1 Atp se la vedrà con il connazionale Pablo Carreno Busta, e agli ottavi potrebbe avere un’ideale rivincita contro Nick Kyrgios.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv degli Australian Open 2020 sarà trasmessa sui due canali di Eurosport: il primo sarà visibile anche sul digitale terrestre oltre che sul satellite, mentre Eurosport 2 è riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento a Sky. In alternativa potrete seguire i match del torneo di tennis anche sulla piattaforma Eurosport Player, della quale dovrete essere clienti e che vi fornirà un’ampia gamma delle partite in diretta streaming video. Ricordiamo che il sito ufficiale del torneo, per tutte le informazioni utili come i due tabelloni del singolare, è all’indirizzo www.ausopen.com.

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2020: RISULTATI E CONTESTO

Nella giornata odierna degli Australian Open 2020 Nick Kyrgios sfida Karen Khachanov, in una partita potenzialmente bellissima: il padrone di casa arriva da una bellissima Atp Cup e sembra finalmente concentrato sull’obiettivo, ma non si può mai dire in che modo potrebbe presentarsi in campo. L’avversario poi è molto solido, è reduce da una battaglia contro Mikael Ymer e sicuramente ha le carte in regola per prendersi il quarto turno; partita bella e, comunque vada, Nadal eventualmente dovrebbe sudare per fare strada. Interessantissima la sfida tra Stan Wawrinka, che purtroppo ha eliminato il nostro Andreas Seppi in cinque set, e John Isner e così anche le due sfide che incrociano verso l’ottavo più “basso”: David Goffin affronta il cresciutissimo Andrey Rublev, Fernando Verdasco testa i progressi negli Slam di un Alexander Zverev che aveva battuto al Roland Garros tre anni fa, appena dopo che Sasha aveva messo in bacheca il Masters 1000 di Roma. Interessanti anche le sfide del tabellone femminile: abbiamo detto di Camila Giorgi che agli ottavi potrebbe trovare la numero 2 Karolina Pliskova (che oggi gioca contro la sempre viva Anastasia Pavlyuchenkova), Belinda Bencic ha una partita non semplice contro Anett Kontaveit e poi occhio a due gare tra giovani, ovvero quella tra Donna Vekic (finalmente maturata) e Iga Swiatek (classe 2001, già agli ottavi dell’ultimo Roland Garros) e quella tra Elise Mertens, semifinalista qui due anni fa, e Catherine Bellis che dopo essere “esplosa” agli Us Open quattro anni fa ha rischiato addirittura di non poter più giocare a tennis, ma ora è al terzo turno e del tutto determinata ad andare ancora più avanti.



