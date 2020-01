Diretta Australian Open 2020/ Seppi Wawrinka streaming video tv, orario delle partite

Il secondo turno degli Australian Open 2020 si conclude nella giornata di giovedì 23 gennaio: come sempre si parte alla 1:00 della mattina italiana, quando a Melbourne saranno le 11:00. Piatto ricco di eventi, anche di italiani che andranno a caccia della qualificazione per fare un altro passo nel torneo dello Slam: saranno due i nostri rappresentanti oggi, vale a dire Andreas Seppi che, come spesso gli accade, è stato sfortunato nel sorteggio, e Camila Giorgi che rimane l’unica rappresentante del tabellone femminile. La maceratese se la vedrà con Svetlana Kuznetsova, ex campionessa Slam che qualche tempo fa era riuscita a tornare nella Top Ten con grande sorpresa ma che oggi appare battibile, anche se la sua grande intelligenza tennistica consiglia di andarci cauti (soprattutto perché la Giorgi soffre in maniera particolare avversarie che ragionano). Per Seppi, l’avversario è Stan Wawrinka: campione qui nel 2014, lo svizzero ha avuto un periodo difficile per gli infortuni ma adesso sembra tornato e potrebbe anche sbancare il botteghino, insinuandosi come vero outsider tra i Big Three (a proposito: oggi Rafa Nadal affronta Federico Delbonis) e i giovani della NextGen. Vedremo dunque cosa succederà nella diretta degli Australian Open 2020, nel frattempo andiamo a presentare più nel dettaglio la giornata.

Eurosport ed Eurosport 2 garantiscono la diretta tv degli Australian Open 2020, naturalmente seguiranno i match sui campi principali ma cercheranno di dare risalto agli italiani impegnati nel corso della giornata. Il secondo canale è disponibile solo per gli abbonati alla televisione satellitare, ma va ricordato che esiste la possibilità di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player per seguire le partite del torneo in diretta streaming video. Sul sito ufficiale www.ausopen.com troverete invece le informazioni utili sul calendario e sui giocatori impegnati al Melbourne Park.

La giornata odierna agli Australian Open 2020 ci propone il ritorno in campo di Daniil Medvedev, il rappresentante più autorevole della NextGen: dopo essere scampato a Frances Tiafoe (tutto sommato in maniera netta), il russo vincitore di due Masters 1000 lo scorso anno affronta lo spagnolo Pedro Martinez, che arriva dalle qualificazioni, e al terzo turno potrebbe avere un compito abbordabile pur se lo spagnolo Jaume Munar (che gioca contro Alexei Popyrin, che ha sfruttato il ritiro di Tsonga) gli potrebbe dare filo da torcere. Avremo anche Dominic Thiem, che dopo le due finali al Roland Garros e il titolo di Indian Wells vuole fare la differenza anche negli altri Slam: l’austriaco, testa di serie numero 5 perché appena sorpassato dallo stesso Medvedev (in virtù della Atp Cup), ha il suo avversario nella wild card australiana Alex Bolt. Campo per Alexander Zverev che ha eliminato il nostro Marco Cecchinato, e per un David Goffin che poche settimane fa nella Atp Cup ha battuto nientemeno che Rafa Nadal; spicca sulle altre la partita tra Nick Kyrgios e il veterano Gilles Simon, nel tabellone femminile invece avremo la sfida tra Belinda Bencic e Jelena Ostapenko che rappresentano la classe d’oro 1997 (la svizzera è tornata grande dopo i tanti problemi fisici ma per ora è la lettone ad aver vinto uno Slam), Simona Halep se la deve vedere con Harriet Dart mentre Elina Svitolina, a caccia del primo Major in carriera, affronta Lauren Davis e dovrà fare molta attenzione a questo incrocio. La due volte campionessa Slam Garbine Muguruza ha la sua avversaria in Ajla Tomljanovic, fidanzata di Matteo Berrettini che a sorpresa ha eliminato Anastasija Sevastova e, tornata a giocare su certi livelli dopo parecchio tempo (e avendo anche cambiato bandiera, essendo passata dalla Croazia all’Australia), vuole continuare a stupire.



