DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2020/ Nadal Kyrgios streaming: Wawrinka elimina Medvedev

Agli Australian Open 2020 si stanno completando gli ottavi di finale: obiettivo superato già da due big come Simona Halep, che ha inflitto un 6-4 6-4 a Elise Mertens, e Dominic Thiem che di slancio in meno di due ore ha demolito le speranze di Gael Monfils con un 6-2 6-4 6-4 inequivocabile. Avanzano anche Garbine Muguruza, che sembra aver ritrovato la forma di un tempo (6-3 6-3 a Kiki Bertens, testa di serie numero 9) e Anett Kontaveit che ha rimontato la 2001 polacca Iga Swiatek; la notizia della notte però è la vittoria del redivivo Stan Wawrinka che cancella un altro esponente della NextGen, anzi il più autorevole, battendo Daniil Medvedev al termine di una splendida battaglia risoltasi con il punteggio di 6-2 2-6 4-6 7-6 6-2. Adesso però in campo ci sono Rafa Nadal e Nick Kyrgios in quello che è sicuramente il match più bello della giornata, con il numero 1 che va a caccia dei quarti di finale. Staremo dunque a vedere quello che succederà… (agg. di Claudio Franceschini)

Comincia agli Australian Open 2020 la seconda settimana: oggi lunedì 27 gennaio, con consueto inizio già alle ore 1.00 della notte italiana, si completano gli ottavi di finale del torneo del Grande Slam a Melbourne, primo grande appuntamento della stagione del tennis. La partita da mettere in copertina oggi per la diretta Australian Open 2020 è senza dubbio quella che vedrà sfidarsi Rafa Nadal e Nick Kyrgios. Lo spagnolo è come sempre uno dei grandi favoriti, ma oggi dovrà affrontare il padrone di casa (con il quale non corre buon sangue) esaltato dalla pazzesca vittoria ottenuta sabato contro Karen Khachanov, partita che Kyrgios ha vinto in cinque set di cui quattro decisi al tie-break. Il livello generale di questa parte del tabellone maschile degli Australian Open 2020 è comunque eccellente e anche le altre tre partite in programma nelle prossime ore si annunciano stuzzicanti: vedremo infatti il russo Daniil Medvedev sfidare lo svizzero Stanislas Wawrinka, un’altra bella sfida fra l’austriaco Dominic Thiem e il francese Gael Monfils, infine un altro match decisamente intrigante fra il tedesco Alexander Zverev e il russo Andrey Rublev.

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2020: NEL TABELLONE FEMMINILE

Abbiamo già capito che la giornata odierna degli Australian Open 2020 sarà molto interessante, ma che cosa ci potrà offrire il lunedì di Melbourne nel tabellone femminile? Anche per le donne andranno in scena le ultime quattro partite che completeranno il quadro degli ottavi di finale. Dopo avere eliminato l’ultima azzurra Camila Giorgi, tornerà in campo la tedesca Angelique Kerber, che ha già un trionfo australiano in bacheca e dovrà affrontare stavolta la russa Anastasia Pavlyuchenkova. Altro nome di spicco è certamente quello della rumena Simona Halep, che in questi ottavi sarà opposta alla belga Elise Mertens. In questa metà tutta europea del tabellone di Melbourne ci sarà spazio anche per la spagnola Garbine Muguruza, che si sta rilanciando su ottimi livelli e oggi affronterà una rivale ostica come l’olandese Kiki Bertens. Infine, una sfida tra outsider in cerca di gloria sarà quella fra l’estone Anett Kontaveit e la polacca Iga Swiatek.



