Diretta Australian Open 2020/ Nadal Thiem streaming video tv, orario delle partite

Mercoledì 29 gennaio alle ore 11:00 locali, quando in Italia sarà la 1:00 della mattina, scatta l’appuntamento con gli Australian Open 2020 per i quarti di finale: nella metà alta del tabellone maschile e in quella bassa del main draw femminile scopriremo dunque i nomi dei quattro semifinalisti. Piatto ricco: nel torneo Atp in questa porzione di tabellone sono arrivati tre dei giocatori che ci aspettavamo guardando il seeding, ma “l’intruso” è quello Stan Wawrinka che ha trionfato qui nel 2014 ed è detentore di tre titoli dello Slam, dunque sta benissimo nel suo match contro Alexander Zverev anche se a uscire di scena, dopo una battaglia ai cinque set, è stato Daniil Medvedev. Troviamo poi Rafa Nadal, il numero 1 che qui ha vinto solo 11 anni fa: lo spagnolo, sopravvissuto alla sfida contro Nick Kyrgios, se la vede ora con Dominic Thiem che ha battuto nelle ultime due finali del Roland Garros, e che ora ritrova su una superficie dura sulla quale l’austriaco deve ancora fare il salto di qualità. Basterebbero queste partite per il prezzo del biglietto, ma non va dimenticato che, appunto, nella diretta degli Australian Open 2020 ci sono anche i due match del torneo femminile…

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv degli Australian Open 2020 sarà trasmessa sui due canali di Eurosport: il primo sarà visibile anche sul digitale terrestre oltre che sul satellite, mentre Eurosport 2 è riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento a Sky. In alternativa potrete seguire i match del torneo di tennis anche sulla piattaforma Eurosport Player, della quale dovrete essere clienti e che vi fornirà un’ampia gamma delle partite in diretta streaming video. Ricordiamo che il sito ufficiale del torneo, per tutte le informazioni utili come i due tabelloni del singolare, è all’indirizzo www.ausopen.com.

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2020: RISULTATI E CONTESTO

Possiamo presentare la giornata odierna degli Australian Open 2020 dicendo che questa può essere una grande occasione per due: Nadal e Wawrinka sono già stati in una finale Slam e hanno vinto questi titoli (si erano sfidati nel 2014, con sorprendente vittoria dello svizzero), Alexander Zverev i quarti di un Major li aveva giocati soltanto a Parigi ma in questi giorni ha dimostrato che forse può arrivare anche il suo momento, visto il livello del suo tennis e le vittorie schiaccianti su avversari non certo abbordabili sulla carta. Il tedesco resta poi l’unico superstite della NextGen, che ancora una volta rischia di dover rimandare l’appuntamento con la gloria; è però un’opportunità anche per Dominic Thiem che, escludendo il Roland Garros, si trova ai quarti di un Major solo per la seconda volta in carriera (ci era arrivato agli Us Open nel 2018) e dunque ha bisogno di una conferma. Il problema è che il suo avversario è proprio Rafa, che sogna di agganciare Roger Federer come Slam vinti; nel tabellone femminile il nome “scontato” è quello di Simona Halep, ma non va dimenticato che Anastasia Pavlyuchenkova al Melbourne Park ha giocato i quarti in due delle ultime tre edizioni. Per la russa l’avversaria è Garbine Muguruza, due Slam in bacheca ma da tempo poco competitiva a differenza di quanto accaduto in questo gennaio; la rumena invece ha come sfidante Anett Kontaveit, che è continua da tempo ma che a questo livello nel tabellone di un Major non ci era mai arrivata prima (si era fermata agli ottavi al Roland Garros e agli Us Open). Dunque, vediamo cosa succederà ma di certo siamo attesi ad una grande giornata con gli Australian Open 2020.



