Diretta Australian Open 2022/ Barty-Keys, Collins-Swiatek: streaming video tv, orario

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2022: LE SEMIFINALI FEMMINILI!

La diretta degli Australian Open 2022 ci presenta, giovedì 27 agosto, le due semifinali femminili: i match dovrebbero cominciare alle ore 9:30 della mattina italiana, quando a Melbourne saranno le 19:30, e si tratterà di Barty Keys e Collins Swiatek. Piatto ricco: due statunitensi, entrambe già semifinaliste nello Slam di inizio stagione, la numero 1 Wta che può anche giocare in casa e finalmente mettere le mani sul Major cui tiene di più, e una teenager che ha già festeggiato al Roland Garros di due anni fa, poi è stata costante senza però fare il grande salto di qualità ma ora è tornata tra le prime quattro, e ha ottime possibilità quantomeno di giocare la seconda finale Slam in carriera.

Naturalmente, va da sé che la super favorita sia Ashleigh Barty: lo dice il ranking, lo dice il modo in cui da tempo sta giocando, una schiacciasassi che pur con caratteristiche sostanzialmente opposte sta dominando il circuito come non si vedeva dai tempi della migliore Serena Williams. Danielle Collins è forse la grande outsider, anche se è giocatrice solida; Madison Keys il grande ritorno, con risultati fantastici da giovanissima e poi un po’ persasi per strada causa anche qualche infortunio. La diretta degli Australian Open 2022 sarà dunque ricca di spunti; aspettando che le semifinali femminili si giochino, proviamo ad analizzarne qualcuno.

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2022: RISULTATI E CONTESTO

Dunque siamo pronti a vivere le due semifinali femminili agli Australian Open 2022. Cosa dire? Ashleigh Barty è appunto la favorita numero 1 per vincere lo Slam, dopo Roland Garros e Wimbledon l’australiana potrebbe dunque mettere in bacheca il terzo Major e avvicinare la possibilità di fare il Grande Slam di calendario, perché a quel punto le mancherebbero gli Us Open e potrà provarci in autunno. La Barty dovrà guardarsi chiaramente da Madison Keys, che la semifinale agli Australian Open l’aveva giocata a nemmeno 20 anni; aveva battuto Venus Williams per poi perdere contro Serena, ma l’anno dopo aveva disputato anche le finali di Roma e Montréal vincendo a Birmingham.

Poi nel 2017 era stata finalista agli Us Open, prima di perdersi per strada e rimanere parecchio ondivaga, tanto che al Melbourne Park si è presentata senza una testa di serie ma con la consapevolezza che, con il fisico a supportarla, può davvero tornare tra le prime 10. Di Danielle Collins abbiamo detto: emersa tardi e mai tra le prime 20 al mondo, è peò una giocatrice che da qualche tempo si trasforma nei grandi appuntamenti e la scorsa estate ha vinto a Palermo e San José, dunque è in crescita. Iga Swiatek poi è la teenager del gruppo: già vincitrice al Roland Garros, a sorpresa anche perché non aveva lasciato per strada nemmeno un set, da quel momento si è tolta parecchie soddisfazioni ma la grande esplosione ancora non c’è stata. Dal trionfo di Parigi tuttavia è passato meno di un anno e mezzo, e la polacca è ancora in semifinale Slam: ha tutto il tempo per arrivare a dominare, intanto potrebbe prendersi la finale agli Australian Open 2022…



