Diretta Australian Open 2022/ Berrettini Kozlov streaming video tv, orario dei match

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2022: BERRETTINI E SONEGO NEL 2° TURNO!

Alla 1:00 della mattina italiana di mercoledì 19 gennaio, gli Australian Open 2022 tornano a farci compagnia: siamo nel secondo turno che inizia nella notte di casa nostra, dunque tornano protagonisti i tennisti delle due metà alte del tabellone e questo significa che ci sarà tanta Italia anche oggi. Cominciamo dal torneo maschile dello Slam, dove Matteo Berrettini ha egregiamente superato l’esordio (pur lasciando per strada un set) e oggi comincia a testarsi sulla lunga distanza: l’avversario del romano è lo statunitense Stefan Kozlov, che gode di una wild card e al primo turno ha eliminato l’esperto Jiry Vesely.

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2022/ Video streaming tv: Sinner sul velluto, Murray al 5°!

Match abbordabile per Matteo, ma anche per Lorenzo Sonego: anche il piemontese fa parte del seeding a Melbourne e se la vedrà con Oscar Otte, “journeyman” tedesco che può creare qualche problema ma che certo non parte favorito contro l’azzurro. Ricordiamo poi l’impegno che tocca a Rafa Nadal, a caccia del ventunesimo Slam: lo spagnolo, che dovrà carburare giorno dopo giorno nella diretta degli Australian Open 2022 (riguardo la condizione fisica) avrà come secondo avversario Yannick Hanfmann, che ha battuto un Thanasik Kokkinakis reduce dal primo titolo Atp.

Diretta Australian Open 2022/ Streaming video tv: Lorenzo Sonego vola, 3-0 a Querrey!

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

Come sempre la diretta tv degli Australian Open 2022 viene affidata a Eurosport e Eurosport 2: i due canali si occuperanno dei principali match della giornata, noi dobbiamo ricordare che quello principale è visibile non soltanto sul digitale terrestre ma anche dalla piattaforma DAZN, che dunque fornirà una prima possibilità di diretta streaming video. La seconda è invece quella del portale Eurosport Player, ma anche in questo caso per avere accesso alle immagini ci sarà bisogno della sottoscrizione di un abbonamento.

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2022: RISULTATI E CONTESTO

Se nella diretta degli Australian Open 2022 agli uomini italiani è andata bene, il tabellone femminile è decisamente meno abbordabile. Questo è vero almeno per Lucia Bronzetti, che si trova di fronte la padrona di casa e numero 1 Wta Ashleigh Barty – diciamolo: sfida semi-impossibile, anche se ovviamente mai dire mai – e anche per Martina Trevisan, che deve giocare contro la cresciutissima Paula Badosa che, dopo aver vinto Indian Wells e raggiunto la finale del Master di fine anno, ha messo in bacheca pochi giorni fa il terzo titolo in carriera.

DJOKOVIC NEWS: ESPULSO DALL'AUSTRALIA/ "50 proiettili nel petto": cosa rischia ora

Impegno invece non impossibile per Camila Giorgi, contro Tereza Martincova; tuttavia sappiamo che per l’italo-argentina i pronostici sono sempre complessi, e la carriera ce lo dimostra. Ad ogni buon conto potremmo anche sperare di portare due italiane al terzo turno degli Australian Open 2022, pur se già la sola Giorgi sarebbe un risultato in linea con le previsioni; da notare poi che ci sarà un interessantissimo incrocio tra Belinda Bencic e Amanda Anisimova, mentre la campionessa in carica Naomi Osaka affronterà, nel suo secondo turno, una Madison Brengle che qualche grattacapo lo potrebbe anche creare. Staremo a vedere…

© RIPRODUZIONE RISERVATA