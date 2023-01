Diretta Australian Open 2023/ Djokovic De Minaur streaming video tv, ottavi

La diretta degli Australian Open 2023 prosegue e oggi, lunedì 23 gennaio 2023, entra definitivamente nella sua seconda settimana con la seconda metà delle partite valide per gli ottavi di finale del torneo dello Slam a Melbourne. Come al solito l’azione avrà inizio fin dalla notte italiana, considerate le dieci ore di fuso orario che ci separano dalla città sede degli Australian Open, il primo torneo stagionale dello Slam di tennis. Restano in corsa sempre meno pretendenti al trono al Melbourne Park, che l’anno scorso fu di Rafael Nadal e Ashleigh Barty, che però per motivi ben diversi adesso non sono più in corsa e quindi si cercano nomi nuovi nell’albo d’oro.

A causa dell’eliminazione di Camila Giorgi, che sabato ha perso contro la svizzera Belinda Bencic, non ci sarà purtroppo alcun tennista azzurro protagonista oggi della diretta degli Australian Open 2023, ma a questo punto cominciamo a dire qualcosa proprio sul torneo femminile. Bencic dovrà affrontare la bielorussa Sabalenka in una partita sicuramente tra le più significative tecnicamente, mentre la francese Garcia dovrebbe essere favorita contro la polacca Linette. Più incerto il pronostico nel match fra la ceca Pliskova e la cinese Zhang, mentre è totalmente a sorpresa il match tra due non teste di serie come la croata Vekic e la ceca Fruhvirtova, che spalancherà alla vincitrice le porte dei quarti. Ricordiamo allora adesso tutto ciò che dobbiamo sapere circa la diretta degli Australian Open 2023.

AUSTRALIAN OPEN 2023 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

Va ricordato che la diretta tv degli Australian Open 2023 sarà affidata a Eurosport, con entrambi i canali: soprattutto nei primi giorni dello Slam sarà importante lo “switch” tra i numeri 210 e 211 del decoder di Sky, ricordando comunque che il canale principale è disponibile anche sul digitale terrestre. La regia sarà internazionale, ma per quanto possibile si cercherà di dare spazio ai match degli italiani, e possiamo ricordare che Eurosport è visibile anche su DAZN in diretta streaming video (anche on demand), la piattaforma è riservata agli abbonati. Infine sul sito ufficiale, www.ausopen.com, troverete le informazioni utili come i tabellini play-by-play delle partite.

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2023: SITUAZIONE E CONTESTO

Adesso è giunto il momento di presentare cosa altro ci attende oggi da Melbourne nella diretta degli Australian Open 2023, naturalmente in campo maschile. Diciamo allora subito che Djokovic De Minaur sarà senza ombra di dubbio la partita più attesa, perché naturalmente Novak Djokovic vanta numeri leggendari agli Australian Open nel corso della propria carriera, mentre Alex De Minaur è la grande speranza dei padroni di casa, ma naturalmente per avanzare dovrà superare un ostacolo durissimo oggi.

All’estremo opposto c’è l’imprevedibile derby statunitense Shelton Wolf, tra due tennisti non testa di serie che si giocano il sogno dei quarti di finale in un torneo del Grande Slam. Decisamente più intrigante sarà Rublev Rune, altra partita di cartello di oggi agli Australian Open 2023, dal momento che il russo è la testa di serie numero 5 mentre il danese è occupa la posizione numero 9 nel seeding, infine lo spagnolo Bautista Agut dovrebbe essere favorito sullo statunitense Paul dopo avere battuto Andy Murray nello scorso turno.

