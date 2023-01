Diretta Australian Open 2023/ Rublev Djokovic streaming video tv: ancora quarti!

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2023: SPICCA RUBLEV DJOKOVIC!

Agli Australian Open 2023 le partite valide per i quarti di finale si completano mercoledì 25 gennaio: avremo un piatto se vogliamo “povero” di sfide in termini quantitativi, ma assolutamente ricco per qualità. I due match nel tabellone maschile sono Rublev Djokovic e Shelton Paul: il primo quarto è fantastico, Novak Djokovic va a caccia del decimo Australian Open e dell’aggancio a Rafa Nadal per numero di Slam vinti e pare che la sua condizione sia assolutamente straordinaria, ma Andrey Rublev vuole finalmente superare il grande ostacolo dei Major – per la settima volta è ai quarti, finora non li ha mai superati – e provare realmente a incamerare il primo grande titolo della carriera.

Dall’altra parte un quarto inedito, tutto made in Usa: Tommy Paul aveva giocato gli ottavi a Wimbledon (l’anno scorso) come miglior risultato in uno Slam, Ben Shelton ha 20 anni e prima di questi Australian Open 2023 aveva zero match nei Major. Chiunque vinca insomma giocherà una semifinale storica; partirà comunque sfavorito contro il vincitore dell’altro quarto, ma non c’è dubbio alcuno che la diretta degli Australian Open 2023 ci abbia regalato grandi sorprese, peccato solo che gli italiani non siano più presenti nei due tabelloni perché questo sarebbe potuto decisamente essere il loro anno. Pazienza, sarà comunque una grande giornata di tennis.

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

Va ricordato che la diretta tv degli Australian Open 2023 sarà affidata a Eurosport, con entrambi i canali: nella seconda settimana dello Slam i match sono meno rispetto all’inizio e dunque lo “switch” non sarà così necessario, ma comunque vale la pena seguire entrambi i canali (anche Eurosport 2). Vale poi la pena ricordare che Eurosport è visibile anche su DAZN in diretta streaming video (anche on demand), la piattaforma è riservata agli abbonati. Infine sul sito ufficiale, www.ausopen.com, troverete le informazioni utili come i tabellini play-by-play delle partite.

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2023: SITUAZIONE E CONTESTO

La diretta degli Australian Open 2023 comprende ovviamente anche i quarti nella metà bassa del tabellone femminile. Qui abbiamo Karolina Pliskova Linette e Sabalenka Vekic: la ceca Karolina Pliskova ha un conto da saldare con quello Slam che non è mai riuscita a vincere, possiamo dire che sia stata una delle migliori giocatrici della sua generazione ma che forse il suo gioco monocorde le abbia impedito di avere la meglio su rivali che sono invece riuscite a trovare delle alternative (Angelique Kerber e Ashleigh Barty, che l’hanno battuta nelle finali giocate). Magda Linette sarebbe “l’altra polacca”: tutti aspettavano la numero 1 Iga Swiatek, invece ai quarti degli Australian Open 2023 è arrivata questa classe 1992 che mai si era spinta così avanti negli Slam.

Nell’altro match, Aryna Sabalenka cerca la definitiva consacrazione: la bielorussa nelle ultime due stagioni ha giocato tre semifinali Major (una a Wimbledon, due agli Us Open) ma le ha sempre perse, adesso sa di avere l’occasione della vita perché, almeno sulla carta, parte favorita contro Donna Vekic. La croata, fenomeno in erba quando ancora era adolescente, non si è mai davvero confermata ma nel 2019 aveva avuto una grande corsa (quarti a Flushing Meadows) che l’aveva portata nella Top 20 del ranking Wta. Tre anni e mezzo più tardi ha l’occasione di riprovarci: non resta che scoprire cosa succederà sui campi degli Australian Open 2023…











