Diretta Australian Open 2023/ Sonego Hurkacz streaming video tv: gioca anche Sinner

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2023: SPICCA SONEGO HURKACZ, C’È ANCHE SINNER!

Agli Australian Open 2023 è tempo di vivere la terza giornata, a partire dalla 1:00 della nostra notte: quella di mercoledì 18 gennaio inaugura peraltro il secondo turno, quindi torniamo nella metà alta dei due tabelloni (ovviamente maschile e femminile) e questo significa che per l’Italia avremo impegnati i due tennisti che hanno vinto lunedì all’esordio. Purtroppo Sonego Hurkacz è una partita che vede Lorenzo Sonego sfavorito: Hubert Hurkacz è uno dei giocatori migliori del circuito e soprattutto su superfici come quella del Melbourne Park, anche se a volte può andare incontro a brutti passaggi a vuoto.

Sicuramente più abbordabile (molto di più) l’impegno dell’altro italiano: Sinner Etcheverry, match nel quale il nostro Jannik Sinner affronta l’argentino Tomas Martin Etcheverry che è numero 79 Atp. La speranza è di avere entrambi i nostri rappresentanti al terzo turno dello Slam, ma nella diretta degli Australian Open 2023 possiamo dire che saremo anche fortunati se Sonego dovesse fare il colpo grosso. Tra gli altri, attenzione a Rafa Nadal che affronta Mackenzie McDonald, torna in campo anche Daniil Medvedev impegnato con John Millman.

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

Va ricordato che la diretta tv degli Australian Open 2023 sarà affidata a Eurosport, con entrambi i canali: soprattutto nei primi giorni dello Slam sarà importante lo “switch” tra i numeri 210 e 211 del decoder di Sky, ricordando comunque che il canale principale è disponibile anche sul digitale terrestre. La regia sarà internazionale, ma per quanto possibile si cercherà di dare spazio ai match degli italiani, e possiamo ricordare che Eurosport è visibile anche su DAZN in diretta streaming video (anche on demand), la piattaforma è riservata agli abbonati. Infine sul sito ufficiale, www.ausopen.com, troverete le informazioni utili come i tabellini play-by-play delle partite.

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2023: SITUAZIONE E CONTESTO

Quali sono altri match interessanti nella diretta degli Australian Open 2023 per mercoledì? Sicuramente quello tra Francisco Cerundolo e Corentin Moutet, poi ancora quello tra Taro Daniel che potrebbe anche fare il colpo con Denis Shapovalov (sempre a caccia del centesimo per fare l’euro), ma poi anche quello che oppone Félix Auger-Aliassime, uno dei giocatori che potrebbero arrivare in fondo allo Slam, al russo Alex Molcan. In campo femminile la numero 1 Iga Swiatek ha un secondo turno non banale agli Australian Open 2023 perché se la vede con Camila Osorio, e la colombiana è decisamente in crescita (da vedere se al punto di battere la grande favorita per il titolo).

Per Jessica Pegula, testa di serie numero 3, l’avversaria è Aliaksandra Sasnovich, mentre Barbora Krejcikova sfida la cinese Xinyu Wang. Attenzione poi a Danielle Collins, che qui agli Australian Open ha avuto buoni se non ottimi risultati e gioca contro Karolina Muchova, potenziale sorpresa; sicuramente però i due match più interessanti sono Rybakina Juvan e poi quello che oppone due teenager come Emma Raducanu, la vincitrice degli Us Open 2021 (partendo dalle qualificazioni: non ci era mai riuscita nessuna) e Coco Gauff, che ha già giocato le Wta Finals e presto potrebbe replicare il risultato della britannica – ma anche di Naomi Osaka e Bianca Andreescu prima di lei.











