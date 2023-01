Diretta Australian Open 2023/ Tsitsipas Lehecka streaming video tv, via ai quarti!

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2023: INIZIANO I QUARTI!

È tempo di quarti di finale agli Australian Open 2023: martedì 24 gennaio vivremo i primi match che riguardano il quinto turno dello Slam in corso d’opera al Melbourne Park. Purtroppo gli italiani sono stati tutti eliminati: l’ultimo a cadere è stato Jannik Sinner, battuto in cinque set da Stefanos Tsitsipas non riuscendo a completare la rimonta da 0-2 che gli era invece riuscita due giorni prima, contro Marton Fucsovics. Il greco torna in campo oggi: Tsitsipas Lehecka è uno dei due quarti nella parte alta del tabellone Atp, l’altro è l’interessantissimo Khachanov Korda. Abbiamo dunque almeno due grandi sorprese: due giovani come Jiri Lehecka e Sebastian Korda, ma lo statunitense è comunque testa di serie numero 29 e di lui si parla parecchio bene da tempo.

Lehecka invece lo abbiamo visto alle Atp Next Gen dello scorso autunno, dove si è ben comportato; anche lui è un giocatore in crescita ma il suo compito sarà più complesso rispetto a quello di Korda, dopo aver eliminato Félix Auger-Aliassime se la vedrà con uno Tsitsipas che al netto di qualche limite di forza mentale è certamente un candidato a vincere gli Australian Open 2023. Karen Khachanov invece è quel tennista mai davvero esploso, che però rimane sempre su livelli assolutamente accettabili e ogni tanto riesce ad avere le settimane della vita: non ci stupiremmo, soprattutto visto il tabellone, se lo dovessimo trovare in finale nello Slam del Melbourne Park.

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

Va ricordato che la diretta tv degli Australian Open 2023 sarà affidata a Eurosport, con entrambi i canali: nella seconda settimana dello Slam i match sono meno rispetto all’inizio e dunque lo “switch” non sarà così necessario, ma comunque vale la pena seguire entrambi i canali (anche Eurosport 2).

Vale poi la pena ricordare che Eurosport è visibile anche su DAZN in diretta streaming video (anche on demand), la piattaforma è riservata agli abbonati. Infine sul sito ufficiale, www.ausopen.com, troverete le informazioni utili come i tabellini play-by-play delle partite.

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2023: SITUAZIONE E CONTESTO

Andiamo ora a valutare, presentando la diretta degli Australian Open 2023 per i quarti di finale, quali siano i match che riguardano il tabellone femminile. Si tratta di Rybakina Ostapenko e Pegula Azarenka: da una parte un bel derby dell’Est, Elena Rybakina ha vinto Wimbledon lo scorso anno e agli Australian Open 2023 ha eliminato la numero 1 Iga Swiatek. Giocatrice dalla grande potenza, ancora giovane (classe ’99) e che quando è in forma può davvero battere chiunque. Jelena Ostapenko aveva vinto il Roland Garros da neoventenne; era però il 2017 e da quel momento la lettone ha faticato a rimanere sulla breccia, nell’ultimo periodo però sembra aver ritrovato un tennis convincente e adesso rappresenta una minaccia.

L’altra sfida è interessantissima: è molto cresciuta Jessica Pegula, fino a giocare le Wta Finals e diventare la testa di serie numero 3 nel tabellone di questo Slam. Di fronte però ha una Victoria Azarenka che magari non è più al top (ha 33 anni) ma gli Australian Open li ha vinti due volte (consecutive, anche se parliamo di 2012 e 2013) e nel suo momento migliore ha sfiorato per due volte la vittoria agli Us Open contro una Serena Williams che all’epoca era dominante. La bielorussa a tennis sa giocare; a completamento delle informazioni, è curioso notare che tre delle quattro giocatrici in campo oggi sono rappresentanti di ex repubbliche dell’Unione Sovietica.

