Diretta Rybakina Jabeur/ Finale Wimbledon 2022 streaming video tv: orario, vincitrice

DIRETTA FINALE RYBAKINA JABEUR A WIMBLEDON: CHI SARÀ LA VINCITRICE?

Oggi sabato 9 luglio la diretta della finale Rybakina Jabeur sarà naturalmente il pezzo forte per il torneo di Wimbledon 2022, che giunge al suo epilogo per quanto riguarda il singolare femminile. Sarà una finale per l’ennesima volta abbastanza a sorpresa, perché il tennis femminile ci ha abituato a grandi sorprese anche nei tornei più prestigiosi, come ad esempio era successo poche settimane fa al Roland Garros con l’eccezione della vincitrice Iga Swiatek (ma nessuna delle altre prime 10 teste di serie arrivò ai quarti).

Situazione simile sull’erba di Wimbledon, ma con la tunisina Ons Jabeur al posto di Swiatek come unica “bandiera” delle teoriche big già dai quarti di finale e ora prima africana e prima araba di tutti i tempi in finale a Wimbledon. Contro di lei ci sarà la kazaka numero 17 Elena Rybakina, che contenderà a Jabeur lo scettro lasciato vacante da Ashleigh Barty, vincitrice l’anno scorso ma nel frattempo ritiratasi dal tennis agonistico. L’appuntamento con la finale Rybakina Jabeur sarà oggi pomeriggio, con inizio in programma da calendario alle ore 15.00 italiane naturalmente sul campo Centrale di Wimbledon, per una partita che speriamo possa essere divertente ed emozionante: la diretta di Rybakina Jabeur manterrà le attese?

DIRETTA RYBAKINA JABEUR STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA FINALE WIMBLEDON 2022

La diretta tv di Rybakina Jabeur, finale femminile di Wimbledon 2022, sarà garantita naturalmente da Sky Sport, che detiene i diritti per la trasmissione di tutto il torneo londinese del Grande Slam. Di conseguenza, sarà riservata agli abbonati Sky anche la diretta streaming video, che sarà garantita tramite il sito o l’applicazione di Sky Go.

DIRETTA RYBAKINA JABEUR: RISULTATI E CONTESTO

La diretta della finale Rybakina Jabeur chiuderà Wimbledon 2022 per quanto riguarda il torneo femminile. Andiamo allora a ripercorrere il cammino fin qui delle due finaliste. La kazaka Elena Rybakina ha avuto bisogno di due tie-break al primo turno per battere la statunitense Vandeweghe, poi ha sempre vinto in due set anche al secondo turno contro la canadese Andreescu, al terzo turno contro la cinese Zheng e anche agli ottavi di finale contro la croata Martic. Il terzo turno è stato necessario per Rybakina solamente contro l’australiana Tomljanovic ai quarti, infine la kazaka giovedì in semifinale ha vinto contro la rumena Halep in due set.

Nella parte bassa del tabellone, la tunisina Ons Jabeur ha vinto al primo turno in due set contro la svedese Bjorklund, per poi ripetersi anche nel secondo turno contro la polacca Kawa, nel terzo battendo la francese Parry e agli ottavi superando la belga Mertens, che è statala prima a portarla almeno a un tie-break. Il primo set perso è arrivato ai quarti contro la ceca Bouzkova e lo stesso è successo anche in semifinale, quando Ons Jabeur ha eliminato in tre set la rivelazione tedesca Maria.











