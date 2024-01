DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2024/ Djokovic Fritz (1-1) video streaming tv: Gauff in semifinale (oggi 23 gennaio)

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2024: COCO GAUFF IN SEMIFINALE

Novak Djokovic sta giocando agli Australian Open 2024: come noto il serbo è 8-0 nei precedenti contro Taylor Fritz ma intanto lo statunitense gli ha portato via il secondo set. Il risultato è 7-6 4-6, dunque parità ma Djokovic ha già centrato il break nel terzo parziale e dunque potrebbe nuovamente allungare, andando a prendersi quella che sarebbe l’ennesima semifinale negli Slam. Intanto, chi è già in semifinale è Coco Gauff: la vincitrice degli ultimi Us Open continua a crescere e oggi ha vinto una partita bellissima contro l’altrettanto giovane Marta Kostyuk, che per la prima volta giocava un quarto di finale in un Major.

Nel primo set la Kostyuk era avanti 5-1 ma ha perso al tie break, nel secondo ha operato la rimonta da 3-5 e servizio per la Gauff; nel terzo parziale però non c’è stata storia, la teenager statunitense ha dominato e così il risultato finale è stato 7-6 6-7 6-2 in suo favore. La Gauff aspetta ora la vincente di Krejcikova Sabalenka, noi nella diretta degli Australian Open 2024 aspettiamo ovviamente Jannik Sinner che, a questo punto probabilmente intorno a mezzogiorno se non dopo, se la vedrà con Andrey Rublev per un posto in semifinale. (agg. di Claudio Franceschini)

AUSTRALIAN OPEN 2024 STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv degli Australian Open 2024 è affidata a Eurosport: sarà dunque questa emittente a trasmettere i principali match del torneo (anche oggi dovrebbe essere garantita la doppia trasmissione) con i due canali Eurosport e Eurosport 2, che fanno parte del pacchetto Sky Sport e dunque disponibili per gli abbonati ai numeri 210 e 211 del decoder.

AUSTRALIAN OPEN 2024: INIZIANO I QUARTI!

Giornata importante quella che agli Australian Open 2024 si gioca martedì 23 gennaio: siamo arrivati infatti ai quarti di finale nel torneo dello Slam, e va detto che oggi con i singolari si parte alle ore 3:00 della nostra mattina. Siamo nella parte alta del tabellone maschile e in quella bassa del femminile: questo significa che troviamo in campo anche Jannik Sinner, impegnato contro Andrey Rublev in un match che è giusto trattare a parte. L’altro quarto Atp è interessantissimo: si tratta di Djokovic Fritz, con il serbo che punta l’undicesimo titolo agli Australian Open e intanto ha eguagliato il record di quarti Slam (58) agganciando Roger Federer.

Il bilancio nel testa a testa dice che Djokovic è 8-0 nei confronti di Taylor Fritz (tre anni fa il serbo ha vinto al quinto set nel terzo turno degli Australian Open) e nel giardino di casa del Melbourne Park potrebbe arrivare il nono sigillo da parte del numero 1 Atp, ma la realtà è che Fritz negli ultimi anni è un giocatore maturatissimo e che dunque potrebbe anche mettere i bastoni tra le ruote di un Djokovic che, ricordiamolo, per quanto “robotico” viaggia pur sempre verso i 37 anni, e naturalmente in carriera ha già avuto rovinose carriere ad affiancare gli innumerevoli successi. Vedremo allora cosa succederà tra poco nella diretta degli Australian Open 2024 che dà il via ai quarti di finale.

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2024: SITUAZIONE E CONTESTO

Ovviamente la diretta degli Australian Open 2024 ci presenta anche i primi due quarti di finale femminili: è interessantissima Kostyuk Gauff, che fanno 39 anni in due. Come noto Coco Gauff ha già vinto uno Slam portando a casa gli Us Open dello scorso settembre ed è ormai una big fatta e finita nel circuito Wta, mentre l’ucraina Marta Kostyuk ha fatto il suo ottimo percorso e per la prima volta in carriera si affaccia ai quarti di un Major, avendo dato prova di costanza nei risultati e potendo adesso fare un grande salto di qualità, anche perché nel tennis femminile di oggi ci sono spazi per avere periodi vincenti.

L’altro quarto di finale è Krejcikova Sabalenka, ennesima battaglia dell’Est Europa: chiaramente la grande favorita è Aryna Sabalenka che difende il titolo degli Australian Open vinto l’anno scorso e rimane di fatto l’unica delle favorite ancora in corsa, ma bisogna stare attenti a Barbora Krejcikova che uno Slam l’ha già messo in bacheca (il Roland Garros tre anni fa) e che, nonostante non si sia mai davvero confermata nel tempo, ha ogni tanto delle settimane in cui è ingiocabile o quasi, e intanto qui a Melbourne ha fermato il cammino della sedicenne Mirra Andreeva, dato certamente non indifferente. Non resta allora che aspettare la diretta degli Australian Open 2024…











