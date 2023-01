Diretta/ Rybakina Sabalenka (0-0) video streaming finale Australian Open 2023: via!

DIRETTA RYBAKINA SABALENKA (RISULTATO 0-0): LA FINALE COMINCIA!

Ci siamo: sulla Rod Laver Arena la diretta di Rybakina Sabalenka, finale femminile agli Australian Open 2023, sta per cominciare. I titoli che Elena Rybakina ha vinto in carriera sono appena tre, ma dopo gli International di Bucarest (2019) e Hobart (2020) è arrivato lo straordinario sigillo a Wimbledon che per ora fa tutta la differenza del mondo. In più abbiamo sei finali perse, due di queste ai Premier di San Pietroburgo e Dubai (sempre 2020, quando la Rybakina ha giocato cinque finali) ma anche il quarto posto alle Olimpiadi di Tokyo.

Per la Sabalenka, anche ottima doppista tanto da vincere 7 titoli tra cui Us Open e Australian Open ma anche il Sunshine Double Indian Wells-Miami nel 2019 (tutto in coppia con Elise Mertens), abbiamo 11 titoli di singolare in 19 finali: spiccano i Premier V di Wuhan (due volte) e Doha, inoltre tra le finali perse abbiamo soprattutto quella delle ultime Wta Finals, quando ha avuto una grande occasione ma ha ceduto alla rediviva Caroline Garcia. Da ricordare anche l’evoluzione nel ranking: vada come vada, da lunedì la Sabalenka sarà la nuova numero 2 Wta, posizione che ha già occupato in classifica, mentre per la Rybakina è certo il nuovo best ranking al numero 10 ma in caso di titolo la kazaka si spingerà fino all’ottavo posto. Adesso però mettiamoci comodi perché la finale femminile degli Australian Open 2023 ci attende: è tutto pronto, la diretta di Rybakina Sabalenka può cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA RYBAKINA SABALENKA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA FINALE DEGLI AUSTRALIAN OPEN 2023

Va ricordato che la diretta tv di Rybakina Sabalenka, finale femminile degli Australian Open 2023 sarà affidata a Eurosport: trattandosi della finale, sarà ovviamente il canale principale dell’emittente a trasmettere questo match, e sarà un appuntamento riservato agli abbonati alla televisione satellitare (numero 210 del decoder di Sky). Vale poi la pena ricordare che Eurosport è visibile anche su DAZN in diretta streaming video (anche on demand), la piattaforma è riservata agli abbonati. Infine sul sito ufficiale, www.ausopen.com, troverete le informazioni utili come i tabellini play-by-play delle partite.

FINALE FEMMINILE AGLI AUSTRALIAN OPEN 2023

Rybakina Sabalenka è la finale femminile agli Australian Open 2023: appuntamento alle ore 9:30 (italiane) di sabato 28 gennaio alla Rod Laver Arena, il campo principale del Melbourne Park. Una sfida inedita, almeno come finale Slam: tra le due ci sono infatti tre precedenti e li ha vinti tutti Aryna Sabalenka, compreso un ottavo a Wimbledon due anni fa. Precedenti curiosi, perché sono terminati tutti al terzo set e ognuno di essi ha visto la bielorussa andare in vantaggio per poi subire il temporaneo pareggio; a proposito di Wimbledon, è la differenza che intercorre oggi tra la Sabalenka ed Elena Rybakina, che l’anno scorso ha vinto i Championships e dunque ha messo uno Slam in bacheca a differenza dell’avversaria, che gioca oggi la prima finale Major in carriera.

Entrambe hanno dominato a questi Australian Open 2023: la Rybakina ha concesso un solo set nel complesso terzo turno contro Danielle Collins, la Sabalenka invece si presenta in finale senza parziali persi. La kazaka è testa di serie numero 22 nel tabellone del torneo, la bielorussa la numero 5 del seeding; tutte e due propongono un gioco che si basa parecchio sulla potenza del servizio, dunque i break potrebbero realmente fare la differenza nella diretta di Rybakina Sabalenka. Scopriremo presto quello che sucederà nella finale degli Australian Open 2023, adesso in attesa che si giochi possiamo sciorinare qualche altro numero relativo al match.

DIRETTA RYBAKINA SABALENKA: FINALE AUSTRALIAN OPEN 2023, IL CONTESTO

Parlando della diretta di Rybakina Sabalenka, finale femminile agli Australian Open 2023, possiamo dire che la curiosità riguarda la tennista kazaka: in questo torneo dello Slam la Rybakina ha eliminato in serie tre campionesse Slam. Agli ottavi la numero 1 Wta Iga Swiatek, certamente la vittoria più prestigiosa agli Australian Open 2023; ai quarti Jelena Ostapenko che sorprendentemente aveva messo in bacheca il Roland Garros 2017 (quando aveva 20 anni) e in semifinale Victoria Azarenka, che aveva trionfato proprio al Melbourne Park nel 2012 e 2013, e anche lei è stata numero 1 del ranking. Naturalmente si è trattato di partite diverse, che però la Rybakina ha sempre dominato.

La Sabalenka ha avuto i match più difficili al terzo turno, quando ha battuto Elise Mertens, e soprattutto agli ottavi facendo fuori Belinda Bencic, poi ha eliminato Donna Vekic e Magda Linette che non erano teste di serie. La bielorussa però ha dovuto innanzitutto superare se stessa: in epoca recente aveva raggiunto tre semifinali Slam e le aveva perse tutte, tra queste una contro la Swiatek portata al terzo set e una, quella della grande occasione, contro Leylah Fernandez in uno Us Open che avrebbe proposto la sorprendente finale tra la canadese e Emma Raducanu, campionessa partita dalle qualificazioni. Adesso per la Sabalenka c’è la prima opportunità della vita, per la Rybakina sarebbe appunto il secondo Slam ma qui siamo davvero ai dettagli, non resta che scoprire come andrà la finale degli Australian Open 2023.











