Diretta Australian Open 2024/ Sonego Alcaraz streaming video tv , orario match (oggi 18 gennaio)

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2024: SONEGO ALCARAZ, CHE SFIDA!

La giornata odierna degli Australian Open 2024, giovedì 18 gennaio e sempre a partire dalla 1:00 della nostra mattina, vedrà in campo cinque italiani: come già detto il primo turno è stato ottimo per i nostri colori ma già da oggi l’asticella si alza non poco. Un esempio? Sonego Alcaraz: il piemontese, dopo la bella vittoria contro Daniel Evans, si trova a sfidare il fenomenale spagnolo che ha già vinto due Slam (tra cui Wimbledon, battendo Novak Djokovic in finale), è stato numero 1 Atp e prosegue la sua grande marcia nella storia del tennis se non addirittura leggenda, e nel frattempo ha schiantato il francese Richard Gasquet nel suo esordio al Melbourne Park.

Se per Sonego l’impegno è ostico, nella diretta degli Australian Open 2024 lo è anche per Giulio Zeppieri: ottima la prima per il romano che si è liberato di Dusan Lajovic, ma adesso per lui arriva Cameron Norrie già Top Ten della classifica mondiale e vincitore di Indian Wells, a dire il vero un po’ in calo ma sempre giocatore di talento e che certamente parte favorito. Oltre a loro, nel tabellone maschile degli Australian Open 2024 avremo un’interessante Dimitrov Kokkinakis e gli impegni di Alexander Zverev contro Lukas Klein, Holger Rune contro Arthur Cazaux e soprattutto Daniil Medvedev contro Emil Ruusuvuori, secondo turno non scontato per il russo.

La diretta tv degli Australian Open 2024 è affidata a Eurosport: sarà dunque questa emittente a trasmettere i principali match del torneo (sarà chiaramente impossibile coprirli tutti, almeno fino a un certo punto) con i due canali Eurosport e Eurosport 2, che fanno parte del pacchetto Sky Sport e dunque disponibili per gli abbonati ai numeri 210 e 211 del decoder. In assenza di un televisore ricordiamo che questa programmazione è inserita anche nella piattaforma DAZN, sempre riservata ai clienti per una visione in diretta streaming video; per tutte le informazioni utili sul torneo potete invece riferirvi al sito ufficiale all’indirizzo www.ausopen.com.

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2024: SITUAZIONE E CONTESTO

Saranno invece tre le ragazze italiane in campo per la diretta degli Australian Open 2024: l’impegno più ostico tocca a Elisabetta Cocciaretto, che affronta una Emma Navarro che è salita al numero 26 Wta con tanto di titolo vinto a Hobart non più tardi di qualche giorno fa. L’anconetana ha comunque tutto per vincere e volare al terzo turno; così anche Jasmine Paolini, che se la deve vedere con la veterana tedesca Tatjana Maria, e soprattutto Martina Trevisan che sfida la francese Océane Dodin. Anche questa giornata femminile presenta match da seguire: la numero 1 Iga Swiatek gioca contro Danielle Collins, non più la giocatrice di un tempo ma sempre parecchio temibile.

Il big match potrebbe essere individuato in Stephens Kasatkina, le speranze di ritorno ai vertici di Elina Svitolina passano dal match contro Viktoria Tomova, da non sottovalutare, mentre la finalista 2023 Elena Rybakina, dopo il successo su Karolina Pliskova, incrocia la racchetta con Anna Blinkova in quello che è sostanzialmente un derby, viste le origini russe della numero 3 del ranking mondiale. Da seguire anche la sfida generazionale tra Clara Tauson e Victoria Azarenka: la danese cerca il definitivo salto di qualità, che forse sta un po’ tardando, contro una veterana che è stata in vetta alla classifica Wta e ha vinto due volte gli Australian Open.











