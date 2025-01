DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2025: TORNANO ALCARAZ E DJOKOVIC

Tre big sono in campo nella diretta Australian Open 2025 per venerdì 17 gennaio: dalla 1:00 della nostra mattina spazio ai match del terzo turno, iniziamo dunque ad arrivare in un momento interessante dello Slam di Melbourne e il dieci volte campione Novak Djokovic affronta una sfida per nulla scontata, perché il trentasettenne serbo – nei giorni scorsi oggetto di critiche da parte del popolo social per una “strana” associazione di pensiero su Jannik Sinner – se la vede con il rampante Tomas Machac, ceco che è già numero 25 del ranking Atp ma è destinato a fare ancora più strada, avendo avuto un ultimo anno davvero brillante con una crescita costante.

Diretta Australian Open 2025/ Clamoroso, Medvedev eliminato dal numero 121 Learner Tien! (16 gennaio)

Torna a giocare anche Carlos Alcaraz, che forse rimane oggi il più accreditato a raggiungere la finale nella parte bassa del tabellone: per lo spagnolo l’avversario è il portoghese Nuno Borges (33 Atp), naturalmente Alcaraz parte nettamente favorito ma nel corso della seppur breve carriera dominante ha già avuto qualche passaggio a vuoto inatteso, pur se sulla distanza dei cinque set è più complicato vederlo perdere contro avversari di livello inferiore. Ce lo dirà naturalmente il campo, ma abbiamo già detto che nella diretta Australian Open 2025 di oggi sono almeno tre i big che cercano la qualificazione agli ottavi e dunque ora andiamo a scoprire quali siano l’altro.

Diretta/ Sinner Schoolkate (risultato finale 3-1): vittoria in rimonta e 3° turno! (Australian Open 2025)

COME VEDERE LA DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2025 IN STREAMING VIDEO TV

Nella diretta tv degli Australian Open 2025 il programma si dividerà tra i canali Eurosport 1 e Eurosport 2, presenti ai numeri 210 e 211 del decoder, almeno nel primo caso ci sarà la possibilità di assistere alle principali partite del mercoledì tramite la diretta streaming video che con Sky Go non comporta costi aggiuntivi, inoltre possiamo ricordare l’alternativa fornita dalla piattaforma DAZN, sempre per i clienti del servizio.

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2025: IN CAMPO ANCHE ZVEREV

Si tratta di Alexander Zverev, che nella diretta Australian Open 2025 cercherà anche di vincere la maledizione degli Slam: il tedesco ha tutto per imporsi in un Major, ma la storia ci dice che non lo ha ancora fatto. Intanto, è a sorpresa il suo match di terzo turno: l’avversario è Jacob Fearnley, britannico di 23 anni che si è fatto un nome in questo torneo per il fatto di aver eliminato (nettamente) Nick Kyrgios, che tornava finalmente in campo davanti al pubblico di casa ed era sulla bocca di tutti per le dichiarazioni anche esagerate su Jannik Sinner e il doping, e che alla prova dei fatti (con tutte le scusanti del caso) si è sciolto come neve al sole.

Diretta Australian Open 2025/ Streaming video tv: altra maratona per Ruud, avanza Marta Kostyuk (15 gennaio)

Con una breve incursione nel tabellone femminile, per la diretta Australian Open 2025, diciamo che due match davvero interessanti sono quelli tra Naomi Osaka, che a Melbourne ha vinto due volte nel periodo in cui dominava il circuito, e Belinda Bencic (ex Top Ten Wta e coetanea della giapponese) e tra Coco Gauff, che si è già tolta la soddisfazione di vincere uno Slam e ora punta la vetta del ranking, e Leylah Fernandez mai più tornata ai picchi raggiunti con la finale degli Us Open tre anni e mezzo fa; avversarie toste per Jessica Pegula e Mirra Andreeva (sono Olga Danilovic e Magdalena Frech) mentre tra Paula Badosa e Marta Kostyuk dovrebbero essere scintille, tra due giocatrici che comunque si rispettano molto.