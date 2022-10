Diretta/ Avellino Audace Cerignola, streaming video tv: Trotta vs Malcore (Serie C)

DIRETTA AVELLINO AUDACE CERIGNOLA: IRPINI FAVORITI!

Avellino Audace Cerignola, in diretta sabato 15 ottobre 2022 alle ore 17.30 presso lo Stadio Partenio – Adriano Lombardi di Avellino, sarà una sfida valida per l’ottava giornata del girone C di Serie C. Di fronte due squadre molto vicine in classifica e vogliose di fare un campionato tra protagonisti.

L’Avellino no ha iniziato la stagione nel migliore dei modi, appena 7 punti nelle prime sette giornate, frutto di due vittorie, un pareggio e quattro sconfitte. I biancoverdi nell’ultimo turno sono stati sconfitti 2-0 dal Crotone. L’Audace Cerignola, invece, è a quota 10 punti, frutto di tre vittorie, un pareggio e tre sconfitte. Nell’ultimo turno i gialloblu hanno battuto 3-0 il malcapitato Messina.

AVELLINO AUDACE CERIGNOLA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Avellino Audace Cerignola non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (ma la visione di gol e azioni salienti sarà comunque disponibile per gli abbonati Sky su Diretta Gol Serie C), e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO AUDACE CERIGNOLA

Qualche nodo da sciogliere in vista della diretta Avellino Audace Cerignola, andiamo a scorgere le probabili formazione del match, Partiamo dai padroni di casa, schierati con il consueto 4-3-3: Marcone, Ricciardi, Moretti, Aya, Zanandrea, Franco, Casarini, Matera, Russo, Trotta, Micovschi. Passiamo adesso agli ospiti, messi in campo anche loro con il 4-3-3: Saracco, Botta, Blondett, Ligi, Russo, Miguel Angel, Bianco, Tascone, Achik, Malcore, Neglia.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Avellino Audace Cerignola vedono favorita la formazione di casa. Partiamo dall’1-X-2 grazie alle quotazioni di Eurobet: la vittoria dell’Avellino è data a 1,93, il pareggio è quotato 3,20, mentre il successo dell’Audace Cerignola è dato a 3,85. Passiamo adesso alle quote sul numero di gol: Under 2,5 a 1,72 e Over 2,5 a 2,00. Infine Gol e No Gol, rispettivamente a 1,80 e 1,90.

