DIRETTA AVELLINO CATANIA, TESTA A TESTA

Cosa ci raccontano i precedenti della diretta di Avellino Catania? Innanzitutto parliamo di un match che nasce in Serie A come rivalità per poi passare tutte le categorie fino ad arrivare alla Serie C dei giorni nostri. Nella massima serie del campionato italiano, abbiamo solo due partite terminate entrambe con il segno X, passando invece in Serie B abbiamo anche qui solo due partite, ma questa volta il computo parziale si divide con una vittoria per i campani e una per i siciliani.

Diretta/ Benevento Avellino (risultato finale 2-2): la riprende Viviani! (Serie C, 17 novembre 2024)

Arrivando ai giorni nostri invece abbiamo dieci partite in Serie C e qui il computo dice tre vittorie per l’Avellino, un solo pareggio e sei vittorie per il Catania. Questo ci porta senza dubbio a decretare i rossoblu come la vincitrice della rivalità fino a questo momento, ma adesso spostiamoci sulle statistiche nel prossimo aggiornamento della diretta di Avellino Catania per capire chi tra le due compagini invece ha il favore della matematica dalla loro. (agg. Gianmarco Mannara)

Video Catania Trapani (2-1)/ Gol e highlights: Inglese manda al tappeto i granata (Serie C, 15 Novembre 2024)

DIRETTA AVELLINO CATANIA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La visione della diretta Avellino Catania sarà garantita da Now e da Sky dato che sono in possesso dei diritti per la messa in onda delle partite dei gironi A, B e C della Serie C per la stagione 2024/2025 che si sta disputando. Oltre a sintonizzarsi sui canali dell’emittente satellitare, la diretta Avellino Catania sarà anche visibile via streaming su NOW TV e Sky Go tramite smart phone, tablet o dal browser del proprio pc. La sfida sarà inoltre trasmessa in chiaro anche su Telecolor per i residenti in Sicilia al canale 11 del digitale terrestre.

Diretta/ Catania Trapani (risultato finale 2-1): derby agli etnei! (Serie C, 15 novembre 2024)

IL SUCCESSO MANCA DA TRE GARE

La diretta Avellino Catania è in programma per sabato 23 novembre 2024 alle ore 15:00 presso lo Stadio Partenio di Avellino come partita valida per la quindicesima giornata del girone C della Serie C 2024/2025. I padroni di casa arrivano a questo match da quinta forza del campionato con 24 punti conquistati ma sono anche reduci da almeno tre gare senza vittoria, avendo appunto pareggiato nell’ultimo turno contro il Benevento. Le inseguitrici, compresi i rossazzurri, incombono e sarebbe importante tornare ad ottenere i tre punti in palio.

Dal canto suo gli Etnei occupano quindi la settima piazza con 23 punti recimolati fino a questo momento e con la possibilità di scavalcare proprio i diretti rivali di giornata bissando pure il recente successo strappato contro il Trapani. Ricordiamo che l’arbitro designato per dirigere questo incontro è il signor Andrea Zanotti, proveniente dalla sezione AIA di Rimini, coadiuvato dagli assistenti Alessandro Antonio Boggiani di Monza e Gilberto Laghezza di Mestre insieme con il quarto uomo Dario Di Francesco di Ostia Lido.

AVELLINO CATANIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Proviamo ora a capire quali saranno le scelte dei due allenatori in relazione agli schieramenti iniziali per la diretta Avellino Catania tramite le probabili formazioni della gara del girone C. Possibile riconferma del 4-3-1-2 per mister Biancolino ed i suoi Irpini affidandosi a Iannarilli in porta, Cancellotti, Rigione, Enrici e Frascatore in difesa, De Cristofaro, Palmiero e Sounas in mediana, D’Ausilio sulla trequarti con Gori e Patierno in attacco.

Anche il tecnico Domenico Toscano non dovrebbe abbandonare il 3-4-1-2 che ha portato al successo sul Trapani puntando quindi su Bethers tra i pali, capitan Castellini, Di Gennaro e Gega in difesa, Raimo, Jimenez, Verna, Anastasio a centrocampo, Stoppa da trequartista ad agire alle spalle della coppia offensiva formata da Inglese e Montalto.

AVELLINO CATANIA, LE QUOTE

Diamo adesso un’occhiata insieme a quelle che sono le quote offerte dalle principali agenzie di scommesse sportive in relazione al possibile pronostico dell’esito finale per la diretta Avellino Catania, valevole per il sedicesimo turno di Serie C. Secondo Lottomatica, Betflag e Goldbet i padroni di casa partono come favoriti alla vigilia di questo match pagando infatti l’1 ad appena 1.80. Più complicata sembra essere invece la strada che porterebbe al successo degli ospiti, con il 2 dato appunto a 4.05, mentre risulta abbastanza interessante la quota di 3.35 indicata per il pareggio.