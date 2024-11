DIRETTA BENEVENTO AVELLINO: I TESTA A TESTA

La diretta di Benevento Avellino è un match che si gioca ormai da diversi anni e ha toccato ben due categorie, segno di una rivalità storica di uno dei derby campani più sentiti nella regione. Senza perderci in ulteriori chiacchiere, vediamo insieme i testa a testa di tipo storico per capire chi tra le due compagini riuscirà o meno ad avere il favore del pronostico sotto questo punto di vista. Partendo dalla serie cadetta, in quella categoria il Benevento è rimasto imbattuto contro l’Avellino, collezionando una vittoria e un pareggio a reti inviolate.

Sono incontri che risalgono però a sette anni fa, oggi le cose sono cambiate e anche di tanto perché in Serie C il Benevento ha perso entrambe le uscite contro l’Avellino, che può quindi vantare due vittorie andando a vincere seppur di poco questa rivalità. Adesso andiamo a vedere insieme le statistiche della diretta di Benevento Avellino, il fischio di inizio sta per cominciare! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA BENEVENTO AVELLINO, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Seguire il derby della diretta Benevento Avellino sarà possibile solo per gli abbonati a Sky o ai servizi di streaming di NOW TV e Sky GO. Sarà anche possibile seguire la nostra diretta testuale che vi terrà aggiornati sullo svolgimento della partita.

BENEVENTO AVELLINO, DERBY DI ALTA CLASSIFICA

Al Vigorito di Benevento è tempo di derby con la diretta Benevento Avellino che racconterà un altro capitolo dell’eterna rivalità tra le due squadre campane. Questa sfida varrà per la quindicesima giornata del Girone C di Serie C e vedrà il fischio d’inizio alle 17,30 di domenica 17 novembre 2024. Il Benevento di Auteri ha incassato la terza sconfitta del suo campionato nell’ultima giornata in casa del Picerno ma rimane ancora in testa alla classifica con quattro punti di vantaggio sul Cerignola e cinque sul Monopoli. A sei punti di distanza, invece, c’è l’Avellino di Biancolino che non vince da due partite ma e dovrà vincere questo derby per accorciare la classifica.

BENEVENTO AVELLINO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo anche alle probabili formazioni della partita andando a vedere quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori. Auteri manderà in campo l’undici tipo con l’assenza di Perlingieri che sarà impegnato con la Nazionale. Acampora dovrebbe recuperare in tempo per la partita per sostenere Manconi, Lamesta e uno tra Borello e Lanini. Prisco e Talia avranno il delicato compito di comporre la mediana ed equilibrare la squadra soprattutto in fase difensiva.

Biancolino andrà in campo con un 4-3-3 con un tridente formato da Sounas e Russo ai lati di Patierno che non trova il gol da due partite. Liotti e Cancelotti saranno i due terzini con licenza di attaccare la fascia e aiutare i due centrali che saranno Enrici e Cionek.

BENEVENTO AVELLINO, LE QUOTE

Vediamo insieme anche le quote proposte da Sisal per la diretta Benevento Avellino in campo alle 17,30. I padroni di casa sono favoriti con l’1 quotato a 1,83 contro il 2 per gli ospiti a 3,90 e il pareggio X a 3,50.