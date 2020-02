Diretta Avellino Cavese/ Streaming video tv: derby che vale i playoff (Serie C)

Avellino Cavese verrà diretta dal signor Matteo Marcenaro, e si gioca alle ore 17:30 di domenica 16 febbraio: siamo nella 26^ giornata del campionato di Serie C 2019-2020, e per il girone C si gioca una partita importante per la corsa ai playoff. A dire il vero l’Avellino di Eziolino Capuano, reduce dal pareggio di Francavilla Fontana, deve ancora fare i conti con la salvezza: la classifica è corta e gli irpini non si possono permettere di perdere punti lungo la strada, dunque hanno quasi l’obbligo di sfruttare il turno casalingo per tornare a vincere. Il successo, allo stesso tempo, significherebbe operare il sorpasso sulla Cavese che entra in questa giornata difendendo il suo decimo posto: a oggi i bianconeri giocherebbero i playoff ma devono stare attenti a non perdere posizioni, in questo senso la sconfitta interna subita contro il Catania va immediatamente riscattata. Vediamo allora in che modo potrebbero andare le cose nella diretta di Avellino Cavese; aspettando che le due squadre scendano sul terreno di gioco possiamo anche valutare le scelte dei due allenatori in materia di probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Avellino Cavese non sarà trasmessa sui canali del nostro Paese: come sempre l’appuntamento con la stagione della terza divisione, anche per quanto riguarda le partite di Coppa Italia, è con la piattaforma Eleven Sports che ne fornisce l’intera gamma. La sfida di oggi sarà dunque disponibile in diretta streaming video; ricordiamo che è possibile abbonarsi al servizio, sottoscrivendo un contratto stagionale, oppure ogni settimana acquistare la singola partita ad un prezzo che il portale ha stabilito all’inizio dell’annata, e che potrebbe variare in determinati casi debitamente segnalati.

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO CAVESE

Per il derby Avellino Cavese Capuano deve fare i conti con la squalifica di Laezza, dunque dovrebbe essere Zullo a completare la difesa a tre che si dispone davanti a Dini e che consterà anche di Celjak e Illanes. A centrocampo Rizzo e Parisi avanzano il loro raggio d’azione andando a giocare sugli esterni, in mezzo nel settore nevralgico avremo invece Di Paolantonio, tornato al gol domenica scorsa, in compagnia di Izzillo mentre nel tridente offensivo Demiro Pozzebon, arrivato a gennaio, sarà il centravanti con Ferretti e Micovschi che lo dovrebbero supportare partendo dagli esterni. Pessime notizie per la Cavese, che ha ben tre squalificati: fuori D’Andrea, Marzorati e Russotto ma solo il secondo sarebbe stato titolare. In difesa Marzupio dovrebbe agire al fianco di Matino con Nunziante e Ricchi a giocare da esterni, in porta andrà Bisogno mentre davanti a loro, a centrocampo, avremo una linea con Lulli e Matera da centrali con il supporto di Spaltro e Sainz Maza che restano favoriti per occupare le corsie. Davanti si candida Di Roberto, che potrebbe essere il giocatore di raccordo tra i reparti; se la gioca ovviamente con Cesaretti, la maglia da prima punta dovrebbe essere di Germinale.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia di scommesse Snai ha fornito le quote per un pronostico su Avellino Cavese, e notiamo che la squadra favorita è quella di casa: il segno 1 per la vittoria degli irpini vi consentirebbe infatti di guadagnare una somma corrispondente a 2,35 volte quanto messo sul piatto, contro il valore di 3,15 che è stato posto sul segno 2 per il successo esterno. Il pareggio, eventualità regolata dal segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 2,95 volte quanto investito con questo bookmaker.



