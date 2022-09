DIRETTA/ Avellino Gelbison video streaming tv: partita totalmente inedita

DIRETTA AVELLINO GELBISON: I TESTA A TESTA

Non ci sono precedenti per quanto riguarda la diretta di Avellino Gelbison Cilento. Al Partenio si disputa dunque oggi un match totalmente inedito non solo per la Serie C ma per tutte le categorie del nostro calcio. Il campionato è iniziato in salita per entrambe le squadre che nel primo turno del Gruppo C di Serie C hanno perso. L’Avellino è scivolato all’Adriatico contro il Pescara col risultato finale di 1-0. Una partita equilibrata fu decisa al minuto 63 da una giocata di un singolo, Lescano.

DIRETTA/ Gelbison Juve Stabia (risultato finale 1-3): gran gol di Altobelli

Gli ospiti si buttarono avanti senza riuscire però a trovare la rete del possibile pareggio. Gelbison Cilento ha pagato un po’ l’inesperienza scivolando in casa contro la Juve Stabia col risultato finale di 1-3. Dopo mezz’ora gli ospiti erano già avanti di due reti grazie alle giocate di Maggioni e Pandolfi. Pronti via nella ripresa Bonalumi provava a riaprirla con Altobelli che subito dopo metteva il sigillo su una gara mai stata in dubbio fin dall’inizio.

Diretta/ Avellino Foggia (risultato finale 1-2): impresa ospite, avanti con rimonta!

DIRETTA AVELLINO GELBISON STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Avellino Gelbison, valida per la seconda giornata del campionato di Serie C, non verrà purtroppo trasmessa in televisione, in quanto né Rai Sport né Sky Sports hanno inserito il match nel suo palinsesto. Gli appassionati di calcio che fanno il tifo per una delle due squadre, dunque, potranno usufruire della visione di Avellino Gelbison esclusivamente in streaming video nel caso in cui abbiano sottoscritto un abbonamento con Eleven Sports, la piattaforma che ha acquisito i diritti dell’intero campionato e della sua fase extra-time. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale dell’emittente oppure attraverso le applicazioni per smartphone, tablet o smart tv.

Diretta/ Foggia Avellino (risultato finale 2-0): Dalmasso abbassa la saracinesca

AVELLINO GELBISON: VOGLIA DI RISCATTO!

Avellino Gelbison andrà in scena in diretta domenica 11 settembre a partire dalle ore 17.30: la partita è valida per la seconda giornata del campionato di Serie C nel girone C. Allo Stadio Partenio si affronteranno, in un avvincente derby, due squadre che hanno obiettivi piuttosto diversi. I biancoverdi infatti lo scorso anno hanno lottato per la promozione, disputando i play-off ma senza riuscire ad arrivare fino in fondo. È per questo motivo che ci riproveranno anche quest’anno. I rossoblù invece sono una neo-promossa e puntano a mantenere la categoria.

Entrambe le due compagini, nonostante gli obiettivi opposti, hanno in comune il risultato ottenuto nella prima giornata del campionato: una sconfitta. La compagine di Roberto Taurino è stata infatti battuta dal Pescara, mentre quella di Gianluca Esposito ha incassato un ko ad opera della Juve Stabia. La volontà è dunque inevitabilmente quella di riscattarsi.

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO GELBISON

Le probabili formazioni della diretta Avellino Gelbison, dati i risultati deludenti della prima giornata del campionato di Serie C, mostrano inevitabilmente qualche cambiamento rispetto agli undici titolari dell’esordio. Le due squadre infatti vogliono migliorarsi. Il tecnico dei padroni di casa, Roberto Taurino, dovrà fare a meno di Illanes, che non è al meglio, mentre Pane è in dubbio. Nel 3-4-3 potrebbero trovare spazio alcuni nuovi innesti. Questo il possibile schieramento: Marcone; Zanandrea, Aya, Moretti; Tito, Casarini, Dall’Oglio, Ricciardi; Di Gaudio, Murano, Kanoute. Il tecnico degli ospiti, Gianluca Esposito opterà per uno schieramento a specchio. Il suo 3-4-3 potrebbe essere così strutturato: Vitale; Marong, Bonalumi, Gilli; Graziani, Uliano, Foresta, Loreto; Nunziante, Sorrentino, Statella.

QUOTE AVELLINO GELBISON

Le quote della diretta Avellino Gelbison, come era prevedibile, danno per favoriti i biancoverdi. Andiamo a vedere quelle offerte dall’agenzia di scommesse Eurobet. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, è proposta a 1.52. Il successo degli ospiti, con il segno 2, si trova invece a 6.25. Il pareggio, con il segno X, è fissato infine a 3.70.











© RIPRODUZIONE RISERVATA