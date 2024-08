DIRETTA AVELLINO PONTEDERA, PAZIENZA CERCA LA VITTORIA

Ancora in campo la Coppa Italia Serie C che vedrà la diretta Avellino Pontedera valida per il secondo turno di questa competizione. L’inizio della sfida è previsto per sabato 17 agosto alle 21.00 con la cornice di pubblico dello Stadio Partenio Lombardi. I campani arrivano dalla cocente sconfitta per 4 a 0 in casa dell’Udinese in Coppa Italia ma sono anche riusciti a battere per 3 a 1 i rivali della Juve Stabia.

Arriva da una vittoria il Pontedera di Agostini che è riuscito a battere la Pianese con un gol di Jonathan Ngock Italeng e si presenta a questa sfida con la volontà di ribaltare il pronostico. Battere l’Avellino sarà un’impresa complicata ma le ambizioni del Pontedera sono elevate ed una possibile promozione passa anche attraverso queste sfide.

DIRETTA AVELLINO PONTEDERA, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Sarà possibile seguire la diretta Avellino Pontedera tramite i canali di Sky che detiene i diritti della Coppa Italia Serie C. Verrà anche trasmessa in streaming su NOW TV la partita o potrà essere seguita sul nostro sito con la diretta testuale che seguirà e racconterà le emozioni di questa sfida.

AVELLINO PONTEDERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Analizziamo le probabili formazioni della diretta Avellino Pontedera per provare ad avere una lettura in più sulla partita. I padroni di casa scenderanno in campo con il consueto 3-5-2 utilizzato da Michele Pazienza che si aggrapperà alla funzionale coppia Gori Patierno che ha portato ben 30 gol nella scorsa Serie C. Armellino sarà capitano e guiderà la difesa con un centrocampo a cinque che dovrà essere bravo ad aiutare i tre dietro e supportare la coppia offensiva.

Sarà 4-4-2, invece, lo schieramento del Pontedera di Alessandro Agostini che schiererà una squadra equilibrata ma con particolare attenzione alla fase difensiva. Jonathan Ngock Italeng arriva da due reti di fila segnate contro la Pianese e il Livorno ed è pronto a prendersi una maglia da titolare in attacco al fianco di Ragatzu e con il sostegno sulle fasce di Ambrosini e uno tra Ladinetti e Guidi.