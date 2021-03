Diretta Avellino Potenza/ Streaming video Rai: prosegue la marcia irpina? (Serie C)

DIRETTA AVELLINO POTENZA: GLI IRPINI PER BLINDARE IL SECONDO POSTO

Avellino Potenza, partita diretta dal signor Valerio Maranesi, si gioca alle ore 20:30 di mercoledì 17 marzo: al Partenio, nella 31^ giornata di Serie C 2020-2021 che rappresenta un altro turno infrasettimanale, gli irpini proveranno ad allungare la loro striscia positiva e blindare il secondo posto in classifica, volendo ripartire dopo il pareggio di Monopoli che ha interrotto la serie di vittorie. Quella di Piero Braglia è la squadra più in forma di tutto il girone C, e sa di avere una bella occasione oggi.

Il Potenza, che ha pareggiato in casa contro la Vibonese, non è quello delle ultime stagioni e, anche se al momento è fuori dalla zona playout, sta faticando parecchio a tenere il ritmo; dunque nella diretta di Avellino Potenza i padroni di casa sono largamente favoriti ma come sempre dovremo capire quello che ci dirà il campo, intanto possiamo fare una rapida analisi sulle scelte da parte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA AVELLINO POTENZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Avellino Potenza verrà trasmessa su Rai Sport + HD, e quindi sarà un appuntamento in chiaro per tutti anche su sito o app ufficiali di Rai Play; come sempre per la partite di Serie C ci sarà la possibilità alternativa di seguire l’evento in diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, grazie al portale Eleven Sports al quale si può sottoscrivere un abbonamento, oppure acquistare il singolo match ad un prezzo fisso salvo eccezioni. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO POTENZA

Avellino Potenza verrà affrontata da Braglia con il 3-5-2, nel quale Fella e Riccardo Maniero (8 gol a testa) restano favoriti su Santaniello e Bernardotto per l’attacco; Ciancio e Tito dovrebbero giocare come laterali di centrocampo, nel settore nevralgico De Francesco contende la maglia ad Aloi mentre restano in vantaggio sulla concorrenza Carriero e Santo D’Angelo. Nel reparto arretrato poche sorprese: Luigi Silvestri, Illanes e Miceli dovrebbero formare la linea che si posizionerà a protezione del portiere Francesco Forte. Il Potenza di Fabio Gallo scende in campo con il 4-3-1-2: Baclet e Mazzeo favoriti per il tandem offensivo con il supporto di uno tra Giovanni Volpe e Manuel Ricci, attenzione anche all’esperienza di Salvemini e Niccolò Romero. Di Livio e Bucolo le due mezzali che supporteranno Zampa a centrocampo, mentre in difesa il tecnico dovrà rinunciare allo squalificato Sepe: a sinistra giocherà quindi Ciro Panico, sull’altro versante ecco Coccia con Di Somma e Gigli che formeranno la coppia centrale schierata davanti a Marcone.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia Snai ha fornito per un pronostico su Avellino Potenza ci danno le seguenti informazioni: il segno 1 per la vittoria della squadra di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 1,60 volte quanto puntato, l’eventualità del pareggio è regolata dal segno X e vale 3,60 volte l’importo investito mentre per il segno 2, sul quale puntare per l’affermazione degli ospiti, porta in dote una vincita che ammonta a 5,75 volte la vostra giocata con questo bookmaker.



