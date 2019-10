Diretta Avellino Reggina/ Streaming video tv: irpini contro la capolista (Serie C)

Avellino Reggina, diretta dall’arbitro Matteo Gariglio, è la partita in programma oggi domenica 27 ottobre 2019, valida per la 12^ giornata del girone c di Serie C: fischio d’inizio previsto per le ore 15.00. Per la Reggina questa gara può essere sinonimo di ulteriore distacco nei confronti delle sue rivali mentre, per l’Avellino, battere gli ospiti significa risollevarsi dopo un periodo non ottimale trascorso durante le ultime giornate del campionato. Per l’Avellino questa sfida rappresenta sicuramente il motivo di riscatto dopo le ultime cinque gare che non sono state condotte con un buon acume tattico da parte della formazione padrona di casa, che in più di una circostanza ha dato prova di non riuscire a reggere la pressione delle diverse gare. I padroni di casa provengono da una striscia di due pareggi, due sconfitte e una sola vittoria al contrario dei loro prossimi avversati, ovvero i leader della classifica della Reggina, che con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque gare hanno dimostrato di voler dominare la competizione.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Avellino Reggina, non sarà disponibile sui canali televisivi in chiaro o a pagamento, sul satellite o sul digitale terrestre. Elevensports avrà l’esclusiva del match in diretta streaming video via internet per tutti coloro che si collegheranno tramite pc al sito elevensports.it, o con smart tv o dispositivi mobili come smartphone o tablet sull’applicazione Elevensports.

DIRETTA AVELLINO REGGINA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Per quanto concerne la formazione padrona di casa, questa sicuramente si basa sulle ultime uscite e pertanto è lecito attendersi in campo giocatori come Tonti, Zullo, Illanes e Laezza nel reparto difensivo, Micovschi, De Marco, Karic, Parisi e Di Paolantonio in centrocampo con Charpentier e Alfageme in attacco. Proprio Charpentier si è dimostrato fondamentale nella sfida contro la Ternana e la rapidità e determinazione del giocatore sono stati elementi chiave di una sfida che ha visto la formazione ospite dominare in diversi tratti della competizione tra le due formazioni. La formazione della Reggina, salvo modifiche dell’ultimo momento, dovrebbe vedere come protagonisti Guarna, Loiacono, Blondett, Rossi, Garufo, Bianchi, De Rose, Bresciani Bellomo e in attacco il duo formato da Reginaldo e Corazza, che nelle ultime gare si sono dimostrati proprio coloro in grado di trascinare la formazione alla vittoria finale nelle ultime settimane della competizione. L’ambizione della Reggina è ovviamente la promozione mentre l’Avellino punta a rimanere nella parte alta della classifica o comunque a evitare un’eventuale retrocessione che potrebbe rendere l’umore della formazione meno determinante per le prossime gare. Corazza ha dato prova di essere in una buona forma è soprattutto di essere abbastanza focalizzato sull’obiettivo finale, cioè proseguire il cammino in campionato con questa marcia di vittorie.

QUOTE E PRONOSTICO

I bookmakers danno per vincenti la Reggina, con Under 2,5 e risultato secco per gli ospiti, che non dovrebbero riscontrare delle grosse difficoltà e soprattutto non concedere alcuno spazio alla formazione padrona di casa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA