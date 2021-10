Diretta Avtodor Saratov Reggio Emilia/ Streaming video tv: per il bis, Europe Cup

DIRETTA AVTODOR SARATOV REGGIO EMILIA: SECONDA GIORNATA!

Avtodor Saratov Reggio Emilia, in diretta dalla Kristall Arena di Saratov (Russia), si giocherà con palla a due alle ore 17.00 italiane, mentre nella località russa saranno già le ore 19.00 di questa sera, mercoledì 20 ottobre 2021, per la seconda giornata del girone D di Europe Cup 2021-2022, la quarta e ultima Coppa per importanza del basket europeo, che offre comunque una ribalta internazionale importante. La diretta di Avtodor Saratov Reggio Emilia ci interessa dunque da vicino, perché gli emiliani sono l’unica nostra rappresentante in questa Europe Cup e hanno cominciato bene, con una netta vittoria contro gli israeliani dell’Hapoel Gilboa Galil.

Diretta/ Trento Badalona (risultato finale 56-86): ko netto in casa per l'Aquila!

Avtodor Saratov e Unahotels Reggio Emilia sono dunque inserite nel medesimo girone D, formato in totale da quattro squadre: sono dunque in programma un totale di sei partite in questa prima fase a gruppi, al termine della quale le prime due classificate si qualificheranno per la seconda fase a gironi (altre sei partite), dopo la quale per le migliori otto squadre della Europe Cup 2021-2022 comincerà la fase ad eliminazione diretta con quarti, semifinali e finale. Reggio Emilia cerca la seconda vittoria che avrebbe già grande valore nell’economia del girone: cosa succederà in Avtodor Saratov Reggio Emilia?

Diretta/ Aek Atene Treviso (risultato finale 77-92) Rai: prova strepitosa di Sims!

DIRETTA AVTODOR SARATOV REGGIO EMILIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Avtodor Saratov Reggio Emilia non sarà garantita in Italia, tuttavia dobbiamo ricordare che tifosi ed appassionati avranno a disposizione la diretta streaming video fornita sul canale YouTube della federazione internazionale Fiba.

DIRETTA AVTODOR SARATOV REGGIO EMILIA: IL CONTESTO

Verso la diretta di Avtodor Saratov Reggio Emilia, dobbiamo ricordare che un colpaccio in Russia avrebbe già il valore di una discreta ipoteca sulla qualificazione per la Unahotels Reggio Emilia, che ha cominciato il cammino europeo con il bel successo per 93-70 contro l’Hapoel Gilboa Galil e adesso vive lo scontro al vertice con i russi dell’Avtodor Saratov, a loro volta vittoriosi nella prima giornata di Europe Cup grazie al bel successo per 100-80 contro il Casademont Saragozza.

Larry Miller, presidente Nike Air Jordan/ “Uccisi un ragazzo nel '65, ero un bullo”

Non sarà dunque una partita facile, sia perché gli avversari sono una buona squadra sia perché il viaggio verso Saratov, città sul medio corso del fiume Volga che da nome anche al circondario federale di cui Saratov fa parte, non è stato di certo fra i più brevi (per la cronaca, in macchina sarebbero stati 3269 km). Lo scontro al vertice sarà dunque un test probante per la Unahotels, ma se Reggio Emilia riuscisse a vincere la qualificazione sarebbe già vicina. Altrimenti, nulla sarà compromesso…



© RIPRODUZIONE RISERVATA